Automatizacija u računovodstvu smanjuje troškove rada i do 30 posto

Sajam u organizaciji CFO Managementa namijenjen je stručnjacima iz financija, računovodstva, revizije, IT-ja i ljudskih resursa

ACCEPT Finance Market 2026 – prvi regionalni sajam računovodstva i financija održat će se 16. listopada 2026. na Zagrebačkom velesajmu, stoj u priopćenju. Cilj je predstaviti budućnost industrije kroz digitalizaciju i primjenu umjetne inteligencije. Sajam u organizaciji tvrtke CFO Management iz Zagreba namijenjen je stručnjacima iz financija, računovodstva, revizije, IT-ja i ljudskih resursa. Financijska i računovodstvena struka imat će priliku poslušati zakonodavne novosti, ali i aktivno usporediti i odabrati najbolja tehnološka rješenja za unaprjeđenje poslovanja i optimizaciju resursa, dok će učenici i studenti dobiti izravan uvid u potrebe modernog tržišta rada.

Fokus ACCEPT sajma je na temama digitalizacije, umjetne inteligencije, aktualnim regulatornim promjenama te razvoju novih obrazovnih vještina i znanja budućih računovođa i financijskih stručnjaka a sve to kroz više od 30 stručnih predavanja, panela i praktičnih radionica te više od 50 predstavljanja najnovijih hrvatskih softverskih rješenja.

Tako će predavanje o važnosti uključenja i rizicima internih auditora u primjeni rješenja na bazi umjetne inteligencije održati William Bello, stručnjak za zaštitu podataka i upravljanje AI sustavima.

Iskra Koneska, stručnjakinja za razvoj ljudskih resursa u multinacionalnim kompanijama iz Skopja govorit će o planiranju radne snage i organizacijskom razvoju na bazi umjetne inteligencije, dok će startup FynTwin prezentirati svoje fintech rješenje koje se ponaša kao pravi financijski digitalni stručnjak, na način da povezuje stvarne financijske podatke, računovodstvene i porezne propise, 'naučenu' primjenu svih relevantnih propisa i umjetnu inteligenciju te u nekoliko sekundi generira cijeli niz analiza koje su se ranije radile danima ili tjednima.

- ACCEPT Finance Market 2026 je odgovor na brzu transformaciju računovodstva i financija kao snažnog generatora promjena u svakoj organizaciji. Umjetna inteligencija neće zamijeniti računovođe ni financijske stručnjake, ali će promijeniti način na koji rade, što već danas vidimo u praksi. Istraživanja pokazuju kako uspješna operacionalizacija umjetne inteligencije može smanjiti operativne troškove do 20 posto. Digitalizacija i automatizacija procesa u računovodstvu povećava brzinu obrade podataka u računovodstvu, izvještavanju, prodaji i svim drugim poslovnim procesima za 50 posto i smanjuje troškove rada i do 30 posto. Ove promjene već danas omogućuju računovođama i financijskim stručnjacima da, umjesto operativne, preuzmu stratešku funkciju u kompanijama – poručila je Ivana Živković Abraham, direktorica CFO Managementa i organizatorica sajma.