MK Group dovodi svjetski brand Minor hotels u Hrvatsku i Sloveniju

Savudrija postaje Anantara resort, Portorož dobiva Minor Reserve Collection, a regionalni turizam ulazi u novu fazu premium pozicioniranja

Jedan od najvećih regionalnih investitora u turizmu, MK Group, dovodi globalni hotelski sustav Minor Hotels na tržišta Hrvatske i Slovenije, čime se Jadran prvi put uključuje u operativnu mrežu ove međunarodne grupacije sa 640 hotela i projekata u razvoju.

Riječ je o upravljačkom ugovoru kojim Minor Hotels preuzima operativno vođenje dvaju premium objekata u vlasništvu MK Groupa, resorta u Savudrija i hotela u Portorož, dok vlasnik najavljuje investicijski ciklus vrijedan 20 milijuna eura tijekom 2026. godine.

Anantara prvi put u Hrvatskoj

Postojeći Adriatic Istria Resort transformirat će se u resort pod brendom Anantara, jednim od najprepoznatljivijih svjetskih luksuznih hotelskih imena unutar portfelja Minor Hotelsa. Fokus transformacije bit će snažno pozicioniranje u segmentu spa i wellness ponude, s ambicijom podizanja objekta iz klasičnog hotelskog formata u destinacijski resort.

Minor Hotels je u Europi već etabliran kroz luksuzne objekte pod brendovima poput Tivoli, prisutne u gradovima kao što su Nica, Beč, Rim, Lisabon i Budimpešta. Ulazak na hrvatsko tržište tako predstavlja strateško širenje prema Jadranu, koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao premium mediteranska destinacija.

U Sloveniji će se hotel Hotel Palace Portorož repositionirati pod novim soft luksuznim brendom Minor Reserve Collection, koji okuplja ekskluzivnu kolekciju individualnih hotela s naglaskom na autentičnost i personalizirano iskustvo.

20 milijuna eura za podizanje razine

Investicija od 20 milijuna eura bit će usmjerena na unapređenje sadržaja, infrastrukture i premium segmenta usluge u oba objekta. Iz MK Groupa poručuju da je riječ o strateškom iskoraku kojim žele regiju snažnije pozicionirati na karti luksuznog turizma.

- Dovođenje ovih brendova predstavlja najveći iskorak na regionalnoj turističkoj sceni i uvodi potpuno novi nivo luksuza. Riječ je o konceptu koji je nastao kao odgovor na sve veću globalnu potražnju za sofisticiranim, autentičnim i istinski ekskluzivnim iskustvima, s posebnim naglaskom na jedinstveni spa i wellness doživljaj. Ovakav potez MK Group omogućit će pozicioniranje cijele regije na mapi najpoželjnijih svjetskih odredišta u segmentu premium turizma. Slovenija je prepoznata po svom liderstvu u održivom turizmu i duboko ukorijenjenim wellness tradicijama, dok Hrvatska nastavlja privlačiti međunarodne putnike svojom impresivnom obalom i mediteranskim načinom života - poručio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

S druge strane, Dillip Rajakarier naglasio je da je jačanje prisutnosti u srednjoj i jugoistočnoj Europi dio dugoročne strategije rasta kompanije, posebno na tržištima s izraženim turističkim potencijalom i rastućom premium potražnjom.

Nastavak investicijske strategije iz 2025.

Ova transakcija logičan je nastavak investicijske priče koju je MK Group najavila krajem 2025., kada je objavljeno da grupacija konsolidira svoj turistički portfelj u Istri i slovenskoj obali s ciljem prelaska iz klasičnog hotelskog modela u high-end destinacijski koncept. Tada je istaknuto kako je cilj produljenje sezone, veća potrošnja po gostu i snažnije pozicioniranje u segmentu zdravstvenog i wellness turizma, koji u Europi bilježi iznadprosječne stope rasta.

Prema podacima europskih turističkih udruženja objavljenima krajem prošle godine, segment luksuznog i iskustvenog turizma raste brže od ukupnog tržišta, uz snažan rast potražnje za resortima koji nude integrirane spa, medicinske i personalizirane usluge. Upravo u tom segmentu MK Group vidi prostor za diferencijaciju Jadrana u odnosu na konkurentske mediteranske destinacije.

U prijelaznom razdoblju promjene brenda hoteli će poslovati bez prekida, uz zadržavanje 5* kategorizacije i operativne kontinuitete. Vlasnik ostaje dugoročno prisutan u oba projekta, dok Minor Hotels preuzima upravljanje i globalnu distribuciju, što objektima otvara pristup međunarodnim tržištima visoke platežne moći.