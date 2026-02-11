Energetika Hrvatska

Njemački VSB razmatra povlačenje iz OIE projekata u Hrvatskoj?

11. veljače 2026.
Energetska budućnost Hrvatske 2025. Okrugli stol 2: Ante Renić

VSB ne želi odgovoriti jesu li točni navodi da VSB napušta Hrvatsku, a direktor Ante Renić ranije je upozoravao na administrativne prepreke u razvoju projekata OIE

Sergej Abramov
Nakon odlaska Neoena, Statkrafta i Cindriga, u sektoru se šuška da bi TotalEnergies mogao preispitati i VSB‑ove projekte u Hrvatskoj

Nakon što su u nepune dvije godine iz Hrvatske izašli francuski Neoen, norveški Statkraft i britanski Cindrigo, u energetskim krugovima se sve češće spominje i mogućnost da bi svoje projekte OIE u Hrvatskoj mogao napustiti i njemački VSB Holding.

Ova informacija kola u kuloarima energetskog sektora već neko vrijeme, a upućeni u cijelu priču su nam rekli da u ovom trenutku nema planova da bi VSB Obnovljiva energija Hrvatska tražila novog vlasnika, iako u budućnosti to nije isključeno, zato što je TotalEnergies, koji je preuzeo VSB Holding, najavio restrukturiranje ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije.

