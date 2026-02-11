Domaći VC fond Fil Rouge Capital prešao 100 milijuna eura imovine

'U našoj industriji reputacija nije brend, reputacija je povijest odluka koja se gradi dosadno, ali dosljedno', kaže Kuharski za Lider

Fil Rouge Capital (FRC), prvi hrvatski venture capital fond, deset godina nakon osnutka upravlja s više od 100 milijuna eura imovine, objavio je na LinkedInu jedan od njegovih osnivača i partnera Julien Coustaury.

Tim povodom kontaktirali smo partnera sa adresom u Zagrebu, Stevicu Kuharskog, koji ističe kako iza te brojke stoji dugotrajan proces izgradnje sustava i povjerenja.

- Prije deset godina Fil Rouge Capital je krenuo kao ideja koja je zvučala jednostavno: u regiji ima dovoljno talenata i ambicije, ali premalo rizičnog kapitala. Iz ideje je izrastao tim koji danas upravlja s više od 100 milijuna eura imovine (AuM). To je brojka koja lijepo izgleda u naslovu, ali ono što je iza nje je važnije: deset godina učenja, izgradnje povjerenja i, iskreno, puno operativnog rada koji se ne vidi na društvenim mrežama i u medijima - poručio je Kuharski.

Podsjetimo, FRC je prošle godine otvorio ured u Bukureštu u Rumunjskoj te u sklopu svog rasta kroz treći fond planira i značajno veći broj ulaganja i daljnje širenje poslovanja, ali i otvaranje novih ureda u Tirani, Beogradu i Ljubljani. Fond je do sada ulagao u više od 150 startupova iz različitih sektora, u domaće i međunarodne tvrtke poput Native Teamsa, Agrivija, Hypefyja, Oradiana i Entrija koji je 2024. preuzeo PE fond Invera Equity Partners. Fil Rouge Capital je napravio i 11 exita, a tvrtke iz njihova portfelja ukupno su prikupile čak 430 milijuna eura kapitala.

- Do toga nismo došli preko noći, niti odjednom. Došli smo korak po korak, kroz više fondova, različite mandate i faze tržišta, od euforije do potpunog zastoja. U našoj industriji reputacija nije brend, reputacija je povijest odluka koja se gradi dosadno, ali dosljedno: disciplinom u selekciji, jasnim očekivanjima prema osnivačima, sebi i našim investitorima, prepoznavanju pogrešaka i njihovom ispravljanju - veli Kuharski.

Objašnjavajući put FRC-a prema 100 milijuna eura imovine, dodao je da venture capital nije samo lov na dobre ideje, nego sustav koji obuhvaća stvaranje i upravljanje procesima, upravljanje rizikom, usklađenost i izvještavanje. Kako je domaći VC fond rastao, tako je zbog toga morao postati 'bolji i dosadniji' u operativi, a sve da bi mogli biti 'hrabri tamo gdje treba', u ranim okladama na ljude i timove.

- Fond je tim koji svaki dan odrađuje analize, razgovore, due diligence, pregovore, praćenje portfelja i krizne situacije. Taj posao nije glamurozan, ali je presudan. Jednako tako, ovaj milestone ne bi postojao bez više od tri stotine osnivača koji su nam dali povjerenje i bez naših 50 LP-ova koji su nas podržali, posebno onih koji su investirali u naše nove fondove. U tržištu gdje kapital tradicionalno traži sigurnost, re-up je najveći kompliment, a naš re-up rate je 90 posto - otkriva Kuharski.

I na kraju, tu je šira slika: ekosustavi se, tvrdi, godinama grade sporo, pa onda odjednom počnu vraćati uloženo. Danas je u regiji prisutno sve više serijskih osnivača, sve više ozbiljnih rundi i znatno više globalno relevantnih ambicija nego prije deset godina. Cilj FRC-a, dodaje Kuharski, je i dalje isti: biti kapital koji je dostupan, profesionalan i dolazi s dugoročnom vizijom i strategijom.

- Iznos od 100 milijuna eura imovine nije cilj, nego veća odgovornost, prema investitorima, prema osnivačima i prema timu. Dobar je podsjetnik da, iako se brojke vole same od sebe, povjerenje se i dalje mora zaslužiti svaki dan - zaključuje Kuharski.

Iz arhive: 65. epizoda Liderova podcasta sa Stevicom Kuharskim