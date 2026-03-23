Nakon burzi kapitala, nova bitka: CROPEX i Slovenci za tržište struje

Ulazak slovenske burze otvara pitanje hoće li Hrvatska zadržati kontrolu nad trgovinom električnom energijom ili će se ona preseliti u regiju

Nakon sage o Fininom preuzimanju Zagrebačke i Ljubljanske burze koje je zaustavila slovenska Agencija za tržište vrijednosnih papira, na pomolu je izgleda još jedna - no ovaj put oko burzi električne energije. I opet su u igri Slovenija i Hrvatska.

Naime, iz dokumenta koji je nedavno objavljen na stranicama AZTN-a može se iščitati da je Hrvatska burza električne energije (CROPEX) uložila prigovor na postupanje Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) vezano uz mogućnost ulaska slovenske burze električne energije BSP Energetska borza na hrvatsko tržište. Zbog toga je HERA zatražila mišljenje AZTN-a. Agencija je zaključila da ne može unaprijed ocjenjivati hoće li buduće djelovanje pojedinog sudionika narušiti tržišno natjecanje.