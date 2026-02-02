M&A u Hrvatskoj raste, ali vrijednost poslova pada treću godinu

Lani su zabilježene 104 transakcije vrijedne oko 360 milijuna eura, dok je u rekordnoj 2022. bilo 80 poslova vrijednih 3,16 milijardi

Iako broj preuzimanja i spajanja tvrtki (M&A) u Hrvatskoj već petu godinu zaredom raste, ukupna vrijednost transakcija pada od rekordne 2022. godine. Prema najnovijem godišnjem izvješću Emerging Europe M&A Report 2025/26, koje zajednički objavljuju CMS i EMIS, u Hrvatskoj su lani realizirane 104 M&A transakcije ukupne vrijednosti oko 360 milijuna eura.

Primjera radi, 2024. zabilježena su 92 spajanja i preuzimanja ukupne vrijednosti 770 milijuna eura, dok ih je godinu ranije bilo 83, ali uz dvostruko veću vrijednost - 1,91 milijardu eura. Rekord po ukupnoj vrijednosti M&A transakcija postavljen je 2022. godine, s 80 poslova vrijednih 3,16 milijardi eura.

Prošle godine najveća transakcija iznosila je 100 milijuna eura, za koliko je prema procjenama Žito preuzelo Zvijezdu Plus. Slijedi kupnja udjela u tvrtki Čakovečki mlinovi od obitelji Plodinec za 62,5 milijuna eura, a zatim prodaja 25.3 posto Medike kupcima Auctor Pharma, Auctor Holding i Olegu Uskokoviću za 32,5 milijuna eura.

U izvješću se dodatno izdvajaju još dvije značajnije transakcije u Hrvatskoj i to dokapitalizacija Mlinara kojom je sa 35 milijuna eura EBRD preuzeo 17 posto ove kompanije te 30 milijuna eura vrijedna dokapitalizacija Vetti grupe od strane austrijskog Accession capital Partners.

Gledano po sektorima, u Hrvatskoj se prošle godine daleko najviše kapitala slijevalo u Food and Beverage sektor, točnije 197,5 milijuna eura. Na drugom mjestu je sektor trgovine s oko 50 milijuna eura, a slijedi ga graditeljstvo i nekretnine s 30,5 milijuna eura.

Austrija prednjači

Kada je riječ o zemljama u okruženju, jedna od ukupno pet transakcija vrijednih više od milijardu eura u CEE regiji realizirana je u Bosni i Hercegovini gdje je kanadski Dundee Precious Metals za 1,09 milijardi eura preuzeo rudarsku kompaniju Adriatic Metals. Još jedan veći posao preuzimanja okončan je lani u susjednoj državi i to kroz akviziciju Telemach BH koju je BH Telecom Sarajevo platio 229,4 milijuna eura. Uz još nekoliko manjih poslova, lani je u BiH ukupna vrijednost transakcija iznosila više od 1,4 milijardu eura.

Susjedna Srbija prošle je godina također ostvarila najveću vrijednost kada je riječ o vrijednosti preuzimanja i spajanja u posljednjih pet godina dosegnuvši ukupan iznos od 1,73 milijarde eura. No, kada je riječ o Srbiji, valja naglasiti da je velik dio tih poslova bio povezan s aktualnom političkom krizom u zemlji, pri čemu su dvije najveće transakcije, prodaja Serbia Broadband SBB-a za 825 milijuna eura i NetTV Plus-a za 652 milijuna eura (kupac Telekom Srbija), brojni analitičari i mediji dovodili u vezu s političkim pritiscima na dosadašnjeg najvećeg vlasnika Dragana Šolaka i United Media Grupu.

Prema izvješću, među državama iz kojih je u 2025. uloženo najviše kapitala u M&A transakcije prednjači Austrija s više od sedam milijardi eura, dok slijede Sjedinjene Američke Države s oko 6,6 milijardi eura. Najveći pojedinačni M&A posao prošle godine bila je akvizicija Erste Group Bank, koja je za oko sedam milijardi eura stekla 49 posto udjela u poljskoj Santander Bank Polska. Drugi najveći posao realiziran je u Češkoj, gdje je američki fond GTCR za 4,1 milijardu eura preuzeo farmaceutsku tvrtku Zentiva.

U zaključku izvješća navodi se da je 2025. bila rekordna godina po rastu i broja transakcija i njihove ukupne vrijednosti. Tako je lani u regiji srednje i istočne Europe (CEE regiji) dovršeno 1568 preuzimanja i spajanja, a za što je plaćeno vrtoglavih 36,64 milijarde eura. Uz megatransakcije iz 2025. i solidan niz srednje velikih poslova, očekuje se da će tržište prekograničnih M&A transakcija i u idućih godinu dana ostati snažno, uz nastavak interesa investitora iz više zemalja i sektora.