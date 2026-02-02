Kako je Big Mac 1996. počeo pobjeđivati Gavrilovićku

Prije točno 30 godina otvoren je prvi McDonalds u Hrvatskoj. Najpoznatiji lanac brze hrane danas ima 49 restorana u 18 gradova

Ne pamti se gužva na početku zagrebačke Jurišićeve poput one kakva je bila u petak 2. veljače 1996. prije zore. Stotine ljudi nestrpljivo se tiskalo čekajući da u pet sati ujutro vrata otvori prvi restoran McDonaldsa u Hrvatskoj, te da kupe prvi najpoznatiji 'globalni faširanac' (kako ga je nazvala Božica Brkan). Gužva se nije smanjivala ni do ranog poslijepodneva, pa je red morala održavati policija. Big Mac tada je stajao 15 kuna (1,99 eura), a danas stoji 4,70 eura, što je 132 posto skuplje, u skladu s inflacijom.

Tadašnji američki veleposlanik Peter Galbraight punih usta McDonaldsa izjavio je dan ranije na službenom otvaranju za uzvanike da je to 'korak Hrvatske prema zapadu'. Doduše, Hrvatska se do tog Zapada kojeg simbolizira najpoznatiji fast food još 'nahodala'– više od 13 godina 'diplomatskog hoda' trebalo joj je do ulaska u NATO, a više od 17 godina do ulaska u Europsku uniju.

Franšizer McDonaldsa za Hrvatsku, novoosnovana tvrtka Globalna hrana Georga Gavrilovića ml. od tada je otvorila još 48 restorana u Hrvatskoj i u 2024. ostvarila 233 milijuna eura prihoda, iskazala dobit od 31 milijun eura i zapošljavala oko 2160 ljudi.

Globalnoj hrani trebale su 22 godine da preraste matičnu obiteljsku tvrtku Gavrilović, i u 2024. je imao više nego dvostruko veće prihode, 6,5 puta veću dobit i pet puta više zaposlenih. Tako je globalizacija s Big Macom pobijedila tradiciju koju predstavlja 'Gavrilovićka'. No, u ovom slučaju obitelj Gavrilović nije na gubitku. Naprotiv!