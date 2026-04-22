Njemačka prepolovila prognozu gospodarskog rasta u 2026.

U 2025. godini njemački BDP tek je neznatno uvećan, za 0,2 posto, uz izbjegnutu treću uzastopnu godinu recesije

Njemačka vlada prepolovila je prognozu gospodarskog rasta u 2026. godini, istaknuvši "kontekst" sukoba na Bliskom istoku koji je podigao cijene energije i sirovina.

Njemački bruto domaći proizvod (BDP) trebao bi ove godine porasti za 0,5 posto, izračunali su u vladi. U siječnju bili su očekivali rast aktivnosti za jedan posto.

Time je ugašena nada u snažniji oporavak najvećeg europskog gospodarstva u tekućoj godini, napominje dpa.

- Ekonomski oporavak očekivan ove godine ponovno će ugušiti vanjski geopolitički šokovi - rekla je ministrica gospodarstva Katherina Reiche na predstavljanju prognoze.

- Rat u Iranu podiže cijene energije i sirovina - dodala je ministrica, a poskupljenja opterećuju kućanstva i povećavaju troškove za gospodarstvenike.

U 2027. godini vlada sada očekuje rast od 0,9 posto, no Reiche je istaknula da je procjena "prilično neizvjesna" i da uvelike ovisi o raspletu sukoba na Bliskom istoku.

Inflacija bi ove godine po novoj vladinoj procjeni trebala iznositi u prosjeku 2,7 posto. U siječnju bili su očekivali da će iznositi 2,1 posto.

U 2027. rast cijena trebao bi tek neznatno ubrzati, na 2,8 posto.

Trenutno se ne očekuju uska grla u opskrbi gorivima poput kerozina, rekla je Reiche, najavivši ipak protumjere u slučaju nestašica, navodi dpa.

Izvoz bi u ovoj godini trebao stagnirati, pokazuje vladino proljetno izvješće. U siječnju bili su očekivali da će porasti za 0,8 posto.

Iduća godina trebala bi donijeti oporavak, prema prognoziranom rastu izvoza za 1,3 posto.

Uz rat u Iranu, međunarodnu trgovinu opterećuju i carine i druge protekcionističke mjere, napominju u ministarstvu, a njemački izvoz koči još i oslabljena konkurentnost.

Stopa nezaposlenosti trebala bi ove godine iznositi u prosjeku 6,3 posto, izračunali su, neznatno podigavši procjenu iz siječnja, a u 2027. trebala bi se zadržati na toj razini.