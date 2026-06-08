Za jedno mjesto u prodaji i logistici bori se do 70 radnika

Zbog visoke potražnje sa strane poslodavaca i posloprimaca, tržište operativnih poslova je istovremeno prezasićeno i gladno

Za jedno radno mjesto u prodaji i logistici na domaćem tržištu rada bori se od 60 do 70 kandidata, a ponuda zaposlenja u sektoru proizvodnje prevladava tek u Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, pokazala je analiza hrvatske softverske platforme Employa.

Navedeni Employa indeks tržišta rada proveden je na uzorku od 16 tisuća prijava i 350 oglasa, u razdoblju od 27. siječnja do 1. lipnja 2026. godine.

Osim oštre konkurencije za zaposlenje u maloprodaji i logistici te slabe potražnje za radnicima u proizvodnji, pokazao je da mobilne platforme i društvene mreže postaju sve važniji kanal za zapošljavanje.

- Špica prijava kod nas je u 21 sat, a najjači dan je petak. Ljudi se za posao ne javljaju za radnim stolom u devet ujutro - javljaju se navečer, s kauča, s mobitela u ruci. Tko to razumije, taj govori kandidatu u trenutku kad ga kandidat zaista sluša - naveo je osnivač Employe Mihael Hergotić.

Iz analize proizlazi da je najtraženiji posao prodavača, za kojeg je bilo 16,5 posto prijava, potom skladištara (8,4 posto), vozača (5,6 posto) te radnika u proizvodnji (4,0 posto).

Što se tiče raspodjele po sektorima, a ne po konkretnim radnim mjestima, na društvenim mrežama najviše se traže radnici u sektoru logistike i transporta (18,2 posto), potom trgovine (17,8 posto) i onda proizvodnje (15,5 posto), dok se na ovim platformama najmanje potražuju radnici u sektoru medicine i zdravstva (1,6 posto) i elektroinstalacija (2,6 posto).

Kako su istaknuli iz Employe, za jedno mjesto u maloprodaji ili skladištu natječe se 60 do 70 kandidata, a za konobara, električara ili servisera - sedam do deset zainteresiranih.

Zbog visoke potražnje sa strane poslodavaca i posloprimaca, tržište operativnih poslova je, zaključili su, istovremeno prezasićeno i gladno.

Kandidati za posao najveći odaziv na oglase na društvenim mrežama pokazuju petkom navečer u 21 sat, i to s mobilnih aplikacija. Vikend i posebno nedjelja vrijeme je s najmanje aktivnosti.

Iako bi se očekivalo da bi mladi na društvenim mrežama bili najzastupljenija skupina, polovica aktivnosti na oglasima za posao na ovim platformama došla je od osoba starijih od 41 godine.

Pritom se mladi najviše javljaju na poslove u ugostiteljstvu, stariji od 50 godina na ponuđene poslove čišćenja i održavanja, a skupina od 41 do 50 godina najviše traži zaposlenje u sektorima trgovine, logistike i proizvodnje.

Najviše poslova putem društvenih mreža nudi se s mjestom rada u Zagrebu, odakle je istaknuto čak 39 posto od svih ponuđenih oglasa. Nakon glavnog grada, zaposlenja se društvenim mrežama najviše nude u Zagrebačkoj (12 posto) i Koprivničko-križevačkoj županiji (8 posto), a najslabije u Zadarskoj i Istarskoj županiji (po 3 posto).

Dok u većini zemlje dominira potražnja za prodavačima, u Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji prvo mjesto i dalje drži radnik u proizvodnji.