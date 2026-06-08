Intesa Sanpaolo želi preuzeti Monte dei Paschi

Spojene bi banke postale druga najveća bankarska grupacija u eurozoni po tržišnoj vrijednosti, odmah iza španjolske Banco Santander

Talijanska bankarska grupacija Intesa Sanpaolo objavila je u ponedjeljak neobvezujuću ponudu za preuzimanje domaćeg konkurenta Monte dei Paschi di Siena (MPS) u transakciji vrijednoj 30,6 milijardi eura.

Intesa je u priopćenju navela da nudi po 16 svojih za 10 MPS-ovih dionica te po jedan euro u gotovini, napominjući da nudi za 12,5 posto više za dionicu Monte dei Paschija no što je bila stajala na kraju zatvaranja trgovine u petak, navodi talijanska novinska agencija ANSA.

Ukupna vrijednost preuzimanja iznosila bi 30,6 milijardi eura.

Reutersovi izračuni pokazuju da je tržišna vrijednost Monte dei Paschija na kraju prošlog tjedna iznosila 27,4 milijarde eura.

Intesa napominje i da je, kako bi otklonila moguće regulatorne prepreke povezane s tržišnim natjecanjem, dogovorila s osiguravajućom grupom Unipol prodaju poslovanja koje obuhvaća 635 poslovnica MPS-a te brend banke, ako preuzimanje bude uspješno zaključeno.

Sličan model suradnje Intesa i Unipol već su primijenili prilikom preuzimanja banke UBI.

Prema procjenama Intese, spojene bi banke postale druga najveća bankarska grupacija u eurozoni po tržišnoj vrijednosti, odmah iza španjolske Banco Santander.

Ukupna tržišna kapitalizacija iznosila bi 126 milijardi eura, a zacrtana neto dobit za 2029. godinu 16 milijardi eura. U 2025. dvije su banke zajedno ostvarile neto dobit od 13,6 milijardi eura.

MPS, kojeg je talijanska država spašavala 2017., a potom privatizirala tijekom 2023. i 2024. godine, postao je žarište konsolidacije talijanskog bankarskog sektora nakon prošlogodišnjeg preuzimanja Mediobance, napominje Reuters.

Intesa, čije je poslovanje usmjereno na upravljanje imovinom i na osiguranje, pokušala je preuzeti Generali još 2017. godine, ali je na koncu odustala i fokusirala se na razvoj vlastitog poslovanja s osiguranjem.

UniCredit je pak prošle godine povećao udio u Generaliju.

Upravni odbor Banco BPM-a objavio je pak istodobno da je jednoglasno podržao otvaranje pregovora s MPS-om o mogućem spajanju na ravnopravnoj osnovi, što dodatno potiče očekivanja novog vala okrupnjavanja u talijanskom bankarskom sektoru, napominje Reuters.