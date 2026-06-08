Još tri dana do kraja ponude dionica Bosqar Investa za nove ulagatelje

Upis za nove ulagatelje traje do 10. lipnja u 16 sati, a postojeći dioničari mogu sudjelovati u drugom krugu do 15. lipnja u 10 sati

Hrvatska investicijska grupacija Bosqar Invest izvijestila je u ponedjeljak da se upis novih dionica u okviru sekundarne javne ponude, koji je započeo 1. lipnja 2026. godine, odvija u skladu s planiranom dinamikom te da je za nove ulagatelje preostalo još tri dana za sudjelovanje u ponudi.

Upis novih dionica za nove ulagatelje traje do 10. lipnja 2026. godine u 16 sati, dok postojeći dioničari mogu sudjelovati u drugom krugu ponude do 15. lipnja 2026. godine u 10 sati, sukladno Javnom pozivu na upis novih dionica objavljenom 19. svibnja 2026. godine.

U ponudi mogu sudjelovati postojeći dioničari, domaći mali ulagatelji, kvalificirani ulagatelji te zaposlenici pojedinih društava Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kanali upisa - važna promjena

Upis novih dionica moguć je putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Raiffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea i PBZ Investora. Dodatno, ulagatelji dionice mogu upisati putem brokerskih kuća HITA, Agram Broker i FIMA Vrijednosnice.

Kao što je određeno Javnim pozivom, Poslovnice Fine te kanali e-Riznice i m-Riznice bili su dostupni za upis od 1. do 7. lipnja te od 8. lipnja više nisu dostupni za sudjelovanje u ponudi. Svi ostali navedeni kanali za upis ostaju dostupni do isteka trajanja ponude.

Predviđena su dva kruga ponude, u okviru kojih će se izdati do 5.892.185 novih dionica Društva. Raspon cijene po jednoj novoj dionici iznosi od 25,50 do 26,50 eura, dok će konačna cijena biti određena po završetku drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete te procjenu čimbenika rizika i potencijala rasta Društva.

Konačna cijena bit će javno objavljena najkasnije do 11. lipnja 2026. godine.

ESOP program

Poseban dio ponude odnosi se na ESOP program za zaposlenike Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.

Program omogućuje dodjelu dodatnih dionica po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine. Pojedini zaposlenik kroz program može steći do 231 novu dionicu.

Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Javni poziv i informacijski dokument, a zaposlenicima ESOP politiku, prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike ulaganja.

Od IPO-a 2019. godine cijena dionice Bosqar Investa porasla je oko 790 posto, uz prosječan godišnji rast od približno 38 posto, dok Društvo posljednjih pet godina kontinuirano isplaćuje dividendu. Društvo je nedavno usvojilo i novu dividendnu politiku kojom namjerava nastaviti vraćati vrijednost svojim dioničarima i u budućnosti.