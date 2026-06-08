Posebno izdanje 1000 najvećih bit će objavljeno uz Lider od 26. lipnja

Tvrtke iz top 1000 prošle su godine povećale prihode 8,8 posto, ali iskazale samo 2,8 posto veću dobit. Znaju li veliki više od ostalih?

Tisuću najvećih kompanija u Hrvatskoj prošle je godine povećalo prihode 8,8 posto. Tako je top 1000 pobijedio inflaciju koja je u 2025. iznosila 3,7 posto.

To proizlazi iz Fininih podataka na temelju financijskih izvještaja poduzetnika i financijskih institucija za 2025. godinu, koje ćemo i ove godine objaviti u posebnoj publikaciji 1000 najvećih uz Lider od 26. lipnja.

Top 1000 ostvario 55 posto prihoda u Hrvatskoj

Riječ je o najznačajnijem segmentu gospodarstva. Iako ga čini tek šest promila ukupnog broja tvrtki, top 1000 ostvario je prošle godine 55 posto prihoda, zapošljavao više od trećine ukupno zaposlenih i iskazao 45 posto sveukupne bruto dobiti u Hrvatskoj.

U 2025. su najveće i najznačajnije tvrtke rasle tek malo lošije od ostatka gospodarstva, koje je povećalo prihode za devet posto (0,2 postotna boda više od top 1000). Međutim, ove je godine zanimljiva činjenica da su najveći iskazali samo 2,8 posto veću dobit nego u 2024., dok je ostatak gospodarstva povećao bruto dobit čak 10,3 posto.

Manja profitabilnost najvećih mogla bi proizlaziti iz poslovanja, ali i pojačane investicijske aktivnosti ili opreza zbog prijetećih globalnih tektonskih poremećaja.

Ina ostala najveća prema prihodima

U vrhu liste nema većih promjena. Ina je ostala pojedinačno najveća kompanija, većina ostalih iz top 10 eventualno je zamijenila pozicije, a samo su dvije nove.

Inače, na cijeloj je listi 95 tvrtki kojih nije bilo prošle godine. Među njima su 42 povratnika, koji su nakon zastoja proteklih godina u 2025. zabilježile veći rast. Također, u top 1000 ušlo je i 53 debitanata, koji su prvi put na listi.

Skok nove Plivine tvrtke

Najdalje od njih odskočila je tvrtka TAPI Croatia Industries iz Savskog Marofa, na 237. poziciju. Iako je osnovana tek 2024., nije riječ o klasičnom startupu, nego o izdvajanju poslovanja s aktivnim farmaceutskim sastojcima iz Plive.

Tvrtka je dio globalne grupacije TAPI (Teva Active Pharmaceutical Ingredients) koja posluje unutar Teva grupe.

S druge strane, među 95 tvrtki koje su ispale s liste osam ih više ne postoji. No, nije tu riječ lošem poslovanju, nego o brisanju iz Sudskog registra nakon pripajanja uzrokovanih reorganizacijom poslovanja matičnih sustava ili preuzimanjem.

Zašto su izbrisani

Tako je PPK Karlovačka mesna industrija pripojena Mesnoj industriji Braća Pivac, HT servisi Hrvatskom telekomu, a Neostar Zubak grupi.

Nakon preuzimanja lLa-Vor trade pripojen je Studencu, Mediacom Central Europe Zagreb pripojen je WPP Media Croatiji, a Ruris agro pripojen je Agronomu.

Detaljnije analize o svim trendovima, s podacima o poslovanju i sektorskom plasmanu kompanija moći ćete pročitati u tradicionalnoj Liderovoj publikaciji 1000 najvećih koja će biti objavljena u srijedu 24. lipnja u digitalnom izdanju, a u četvrtak 25. lipnja uz tiskano izdanje Lidera.