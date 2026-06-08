Goran Čipčić: Poduzetnička priča je počela babinim blagoslovom

Osnivač brenda Zorina mast otkriva kako je od tradicionalne obiteljske recepture stvorio jedan od najprepoznatljivijih domaćih brendova

Može li jedna obiteljska priča postati ozbiljan biznis? Može li receptura stara više od stotinu godina pronaći mjesto na policama najvećih drogerija i trgovina? I može li ljubav jedne bake postati temelj uspješnog brenda?

U novoj epizodi podcasta razgovarali smo s Goranom Čipčićem, osnivačem brenda Zorina mast, koji je od tradicionalne obiteljske recepture iz Dalmacije stvorio jedan od najprepoznatljivijih domaćih kozmetičkih brendova.

Goran je otvoreno govorio o svojim poduzetničkim počecima, razdoblju života u kojem nije bio zadovoljan poslom ni smjerom kojim ide, podršci bake koja mu je dala hrabrost za prvi korak te ključnim trenucima koji su obilježili razvoj brenda. Dotaknuli smo se i projekta Startaj Hrvatska, preporuka zadovoljnih korisnika, razvoja novih proizvoda te izazova skaliranja poslovanja bez gubitka autentičnosti.

Razgovarali smo o tome kako se gradi tim, odnosu prema prodaji, ali i o tome zašto su Goranu ljudi važniji od profita te kako zadržati vrijednosti dok tvrtka raste.

Ovo je razgovor o poduzetništvu, obitelji, povjerenju, odgovornosti i vjeri prije rezultata, temi koja se provlači kroz cijelu Goranovu životnu i poslovnu priču.

Epizodu možete pogledati na našem YouTube kanalu, a kratke isječke na društvenim mrežama Lidera.