Obitelj Fakin gradi vinariju vrijednu četiri miljuna eura

Projekt je započet u kolovozu 2025., osmišljen kao spoj proizvodnog pogona i vinskog turizma, a otvorenje je planirano za proljeće 2027.

Motovunska obitelj Fakin gradi novu vinariju na lokaciji Monte Bred, a vrijednost investicije je četiri milijuna eura, potvrdio nam je njezin vlasnik Marko Fakin.

U novu vinariju preselit će i postojeće tankove iz sadašnjeg podruma, tako da će ukupni kapacitet biti udvostručen, oko 300 tisuća litara godišnje. U sadašnjoj vinariji proizvodi se 100 tisuća do 150 tisuća litara vina, ovisno o uvjetima pojedine godine.

– Dio sredstava dolazi iz programa Hrvatska vinska omotnica, odobrenog u rujnu 2024. Kompleks obuhvaća oko 1.500 kvadrata, s proizvodnim kapacitetom od oko 300 tisuća litara, no planiramo puniti najviše 200 tisuća boca godišnje. Kvaliteta ispred količine ostaje temeljna filozofija vinarije – kaže Fakin.