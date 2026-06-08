Jadran dobio obvezujuće ponude za dokapitalizaciju

Crikvenički hotelijer dobio je ponude investitora, ali još nije objavio tko ulazi u utrku ni po kojoj cijeni

Nakon više od godinu dana pokušaja i pregovora, crikvenički hotelijer Jadran objavio je na Zagrebačkoj burzi da je zaprimio obvezujuće ponude potencijalnih investitora za dokapitalizaciju društva. Time je proces, nakon ranijih pokušaja koji nisu rezultirali ulaskom novog investitora, ušao u fazu u kojoj su zainteresirani ulagači spremni preuzeti konkretne financijske obveze.

Kako je priopćeno, obvezujuće ponude zaprimljene su 8. lipnja nakon provedbe postupka dubinskog snimanja. Uprava i Nadzorni odbor sada će razmotriti pristigle ponude te Glavnoj skupštini predložiti odabir investitora i donošenje potrebnih odluka za provedbu dokapitalizacije.

Izdaje se 32,5 milijuna novih dionica

Društvo zasad nije objavilo koliko je ponuda zaprimljeno ni tko su potencijalni investitori. Prema odluci Glavne skupštine, dokapitalizacija bi se provela izdavanjem 32,5 milijuna novih redovnih dionica, a glavni kriterij odabira investitora bit će najviša ponuđena cijena, odnosno najveći iznos dokapitalizacije za taj fiksni broj novoizdanih dionica. Zasad nije poznato po kojoj su cijeni investitori spremni ući u vlasničku strukturu.

Aktualni proces nastavak je višegodišnjih pokušaja pronalaska strateškog partnera i osiguravanja kapitala za daljnji razvoj kompanije. Još u ožujku ove godine Glavna skupština Jadrana donijela je odluku o pokretanju procesa dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora.

Prije toga kompanija je već pokušavala provesti dokapitalizaciju, no proces nije rezultirao ulaskom novog investitora. Tijekom travnja ove godine Jadran je objavio da je zaprimio neobvezujuće ponude zainteresiranih ulagatelja, nakon čega su odabrani kandidati dobili pristup dubinskom snimanju društva. Sadašnje obvezujuće ponude predstavljaju završnu fazu tog postupka i prvi konkretan znak da bi kompanija mogla dobiti novog vlasničkog partnera.

Proces se odvija u razdoblju u kojem turistički sektor bilježi snažan investicijski ciklus, ali i rastuće troškove poslovanja. Za Jadran, koji upravlja hotelima, kampovima i turističkim naseljima na području Crikvenice i otoka Krka, osiguravanje dodatnog kapitala moglo bi biti važno za financiranje budućih ulaganja i jačanje tržišne pozicije.

Ključno pitanje ostaje cijena ulaska

Među najvećim dioničarima društva nalaze se PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond i Erste Plavi obvezni mirovinski fond, koji zajedno kontroliraju veliku većinu vlasništva. Upravo će Glavna skupština, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donijeti konačnu odluku o odabiru investitora i uvjetima dokapitalizacije.

Za tržište će sada biti najvažnije pitanje po kojoj su cijeni investitori spremni ući u vlasničku strukturu, kao i je li novi investitor kompanija koja je već prisutna na hrvatskom turističkom tržištu.

Ako Uprava i Nadzorni odbor u kratkom roku odaberu investitora, Jadran bi nakon višegodišnje neizvjesnosti mogao dobiti svjež kapital za novi investicijski ciklus, ali i partnera koji bi utjecao na budući razvoj jedne od najvećih turističkih kompanija na Kvarneru.