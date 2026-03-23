Nove cijene goriva: eurodizel zaključan na 1,73, a benzin na 1,62 eura

Deseti paket uključuje niže trošarine, pomoć gospodarstvu i građanima te mjere za ublažavanje rasta cijena energenata

Premijer Andrej Plenković predstavio je nove cijene goriva koje stupaju na snagu od sutra, uz poruku da Vlada nastavlja s mjerama ublažavanja rasta energenata.

Eurodizel će iznositi 1,73 eura po litri, eurosuper 1,62 eura, a plavi dizel 1,19 eura. Ukapljeni naftni plin u spremnicima bit će 1,99 eura, a u bocama 2,75 eura.

Vlada je na sjednici donijela i deseti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva, koji uključuje ograničavanje cijena goriva, smanjenje dijela trošarina te potpore za najugroženije građane i pojedine sektore.

- Mi smo do sada, od 2020., usvajali čak devet paketa pomoći. Njihova ukupna vrijednost bila je 8,5 milijardi eura. Današnji paket pomoći dolazi u znatno promijenjenom međunarodnom okruženju - rekao je Plenković.

Dodao je kako aktualna situacija na globalnom tržištu energije, uzrokovana ratom na Bliskom istoku, zahtijeva brzu i odlučnu reakciju države.

Posebno je upozorio na važnost Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom i plinom.

- Svi derivati potrebni su za funkcioniranje života, gospodarstva i prometa. Praktički su energenti kičma ekonomije - naglasio je.

Cijena nafte u kratkom je razdoblju snažno porasla, s 71 na čak 116 dolara po barelu, što dodatno povećava pritisak na tržište.

- Moramo se snaći da ne dođemo u situaciju oskudice opskrbom energenta. To je zadaća broj jedan - poručio je premijer, dodajući da je cilj zadržati gospodarsku aktivnost i ublažiti rast cijena.

Istaknuo je i da Vlada ne može potpuno zaustaviti rast cijena jer bi to ugrozilo opskrbu, ali može ublažiti udar na građane i gospodarstvo smanjenjem trošarina i marži distributera.

Uz mjere za gorivo, Vlada je odlučila produljiti subvencije za električnu energiju, dok cijena plina ostaje nepromijenjena do 30. rujna.

Za pomoć najugroženijim građanima osigurano je više od 50 milijuna eura, a potpora iznosi 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove energije.