Azijske burze oštro pale, očekuje se i pad Wall Streeta

Azijski se ulagači povlače iz rizičnijih investicija, a očekuje se i pad Wall Streeta s obzirom da su S&P 500 i Nasdaq u minusu 0,4 posto

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica oštro pale zbog daljnje eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon novih međusobnih prijetnji između Washingtona i Teherana. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu više od tri posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,7 i 6,2 posto.

Azijski se ulagači povlače iz rizičnijih investicija zbog daljnje eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu poručio da će napasti iransku energetsku infrastrukturu, ako Teheran u roku od dva dana ne otvori Hormuški tjesnac.

Iran je u nedjelju poručio Washingtonu da će u tom slučaju napasti energetske i vodovodne sustave susjednih zemalja. Zaprijetio je i da će, osim američkih vojnih baza u regiji, napasti i financijske institucije koje su veliki kupci američkih državnih obveznica.

Tako se ratu SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je ušao u četvrti tjedan, i dalje ne nazire kraj.

- Rat bi mogao potrajati još tjednima, pri čemu bi cijene nafte mogle dosegnuti i 150 dolara po barelu. A uništavanje energetske infrastrukture značilo bi da bi normalizacija opskrbe potrajala dulje kada se kriza završi - objašnjava Shane Oliver, strateg u tvrtki AMP.

Nestabilne cijene nafte

Cijene su nafte jutros nestabilne, pa su malo u plusu, a malo u minusu. Oko 7,00 sati je na londonskom tržištu cijena barela bila u plusu 0,65 posto, na 112,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,89 posto, na 99,10 dolara.

Ako cijene nafte ostanu povišene još dulje vrijeme, to bi, upozoravaju analitičari, potaknulo rast inflacije i natjeralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa. A to bi usporilo rast gospodarstava.

Zbog toga su prošloga tjedna gotovo sve najveće svjetske burze oštro pale, a čini se da im predstoji još jedan nestabilan tjedan.

Europski terminski indeksi trenutno su u minusu više od 1 posto, pa se jutros očekuje pad cijena dionica na najvećim europskim tržištima kapitala. Očekuje se i pad Wall Streeta, s obzirom da su terminski S&P 500 i Nasdaq trenutno u minusu oko 0,4 posto.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla, nakon što je prošloga tjedna pala jedan posto. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,62 boda, dok je u petak navečer iznosio 99,50 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao 0,18 posto, na 159,50 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1535 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1570 dolara.