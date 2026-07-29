Nove dionice mijenjaju pravila igre za obiteljske tvrtke i burzu

Višestruko pravo glasa trebalo bi potaknuti izlazak tvrtki na tržište kapitala, ali otvara pitanje zaštite manjinskih dioničara

Nije tajna da hrvatska poduzeća bježe od tržišta kapitala kao od potopa. Posebno obiteljska, čiji se osnivači ne daju odlijepiti od vlasništva. Zatreba li kapital, a uvijek zatreba, radije će po dobri, stari kredit koji ne nosi ni razvoj ni tehnologiju, ali i ne otkida od vlasničkoga udjela.

Država, s druge strane, već i zbog europske orijentacije prema tržištu kapitala, na kojemu kani zgrnuti velik dio kapitala potrebnoga za skupu energetsku transformaciju, usmjerava upravo onamo. Otud i lipanjski Prijedlog izmjena Zakona o trgovačkim društvima, čiji se najzanimljiviji detalji, uz praktički propisivanje kvota za žene na upravljačkim pozicijama, odnose na – dionice.