S-Park gradi, a Varteks ostaje bez tri milijuna eura: Tko je kriv?

Stečajni upravitelj potpisao je sporazume koji su S-Parku otvorili put gradnji, dok je Varteks ostao bez ključnog aduta za naplatu

Na zemljištu nekadašnjega Varteksa uvelike niče novi trgovački centar. Međutim, od ukupno 7,7 milijuna eura ugovorene kupoprodajne cijene, Varteks je primio samo prvi obrok od 4,7 milijuna. Preostala dva obroka od po 1,5 milijuna eura S-Park nije platio, a upitno je i hoće li.

Dokumenti iz stečajnog postupka sada otkrivaju kako je Varteks u međuvremenu ostao bez najvažnijeg pregovaračkog aduta za naplatu spomenutog iznosa. Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin potpisao je dva sporazuma kojima je S-Parku omogućeno izmještanje vodovodnih i električnih instalacija, a da pritom nije osigurana obveza plaćanja preostalih tri milijuna eura.

Posebno je problematično što je prije otvaranja stečaja postojao konkretan nacrt aneksa koji je omogućavao S-Parku da plati radove, odbije njihov trošak od kupoprodajne cijene i isplati ostatak drugog obroka. No, stečajni upravitelj potpisao je sporazum u kojem je ostalo ono što je bilo potrebno S-Parku - izmještanje instalacija, ali je nestao mehanizam koji je štitio naplatu Varteksa.