Mövenpick otvorio svoj prvi resort na Jadranu

Prvi Mövenpick hotel u Hrvatskoj donosi spoj vrhunske gastronomije, obiteljskih sadržaja i cjelogodišnjeg odmora

Hrvatska obala bogatija je za iznimnu novu lokaciju. Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay danas je otvorio svoja vrata u Novom Vinodolskom, čime je na Jadran po prvi put stigao prepoznatljiv spoj srdačnog gostoprimstva, kulinarske izvrsnosti i radosnog povezivanja, po kojem je brend Mövenpick poznat.

Smješten uz samu obalu nedaleko od Novog Vinodolskog, u Kvarnerskom zaljevu, ovaj je resort osmišljen kao cjelogodišnje odredište koje povezuje hotelske goste, vlasnike rezidencija i lokalnu zajednicu kroz srdačno gostoprimstvo, ugodna zajednička druženja uz izvrsnu hranu i zajednička iskustva. Vodeći se filozofijom koja brend Mövenpick oblikuje još od 1948. godine, da se svakodnevne stvari trebaju činiti na izvanredan način, resort slavi jednostavne užitke koji zbližavaju ljude, bilo da je riječ o jutarnjoj kavi, opuštenom ručku ili večernjem kupanju s pogledom na Jadransko more.

Od jutarnje kave do trenutaka zajedništva za stolom

U srcu resorta nalazi se 180°, lounge terasa koja nudi veličanstven pogled na Jadransko more i tijekom dana mijenja svoj ugođaj, od prve jutarnje kave do koktela u suton, pružajući savršeno okruženje kako za miran razgovor, tako i za dugo večernje druženje s prijateljima.

U Mövenpicku hrana je oduvijek u središtu doživljaja, a ovdje se slave bogati mediteranski okusi. U à la carte restoranu Affamata, talijanski klasici pripremaju se od najsvježijih lokalnih namirnica i poslužuju u opuštenom ozračju koje poziva goste da ostanu duže od planiranog, dok se u hotelskom restoranu Figo u delicijama može uživati tijekom cijeloga dana. U blizini se nalazi i Alba Signature bazen, mirna oaza namijenjena isključivo odraslima; Sea Breeze Food & Fun, zona ispunjena živahnom obiteljskom atmosferom; te Eight Lounge, višenamjenski prostor za razna događanja s jedinstvenom terasom.

Srdačna dobrodošlica za najmlađe goste

Osmišljen kako bi potaknuo povezivanje različitih generacija, resort nudi prostore u kojima obitelji mogu usporiti tempo, provesti zajedničko vrijeme i stvoriti trajne uspomene.

Little Birds Club najmlađim gostima pruža njihov vlastiti svijet, s prostorom za igru i aktivnosti u zatvorenom te posebnom prostorijom za tinejdžere koja žele više samostalnosti. Klub otvara svoja vrata i izvan okvira hotela te poziva lokalne obitelji na rođendane, proslave i sezonske programe tijekom cijele godine, čime postaje mjesto koje jednako pripada zajednici i samom resortu.

Wellness & Spa centar nadahnut morem, otvorenje krajem godine

Novo poglavlje u priči resorta započinje kasnije ove godine otvorenjem 'Salterra Wellness & Spa', mjesta za odmor, povezivanje i wellbeing koji će biti jedan od najvećih u regiji. Nadahnut dodirom mora i kvarnerskog krajolika, Salterra će objediniti vanjski bazen i grijani unutarnji bazen s morskom vodom, deset različitih sauna, prostore namijenjene opuštanju, jogi i pilatesu te panoramski fitness studio opremljen prema najvišim standardima, uz jednako impresivan pogled.

Filozofija centra zasniva se na ozbiljnom znanstvenom pristupu te se temelji na odmoru, kretanju, pravilnoj prehrani i prirodnim blagodatima jadranske klime.

Samo dva sata od Zagreba, svijet daleko od svakodnevice

Lokacija je ključni element privlačnosti ovog mjesta. Resort se nalazi na otprilike dva sata vožnje od Zagreba i samo pola sata od Rijeke – dovoljno blizu za spontani vikend, a opet dovoljno daleko da pruži osjećaj pravog bijega od svakodnevice – te je otvoren tijekom cijele godine, a ne samo tijekom kratkog razdoblja ljetne sezone.

- Od samog smo početka željeli da Mövenpick Kvarner Bay bude mnogo više od mjesta za ljetni odmor. Željeli smo stvoriti mjesto okupljanja, za obitelji, prijatelje, kolege i lokalnu zajednicu, gdje se ljudi mogu povezati uz vrhunsku hranu, srdačno gostoprimstvo i nezaboravna iskustva u svako godišnje doba. Bilo da dolazite na romantični vikend, obiteljsku proslavu, konferenciju ili jednostavno na miran vikend uz more, naša je ambicija svaki običan trenutak učiniti posebnim. Nalazimo se na samo dva sata od Zagreba i pola sata od Rijeke, a ipak smo svijet daleko od svakodnevice - rekao je Igor Nekić, generalni direktor Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay.

Otvorenje resorta donosi i niz značajnih utjecaja na okruženje. Regiji donosi oko 200 novih radnih mjesta, od kojih su mnoga stalna i cjelogodišnja, pružajući priliku za izgradnju karijere unutar međunarodne hotelijerske kompanije. Projekt vodi slovenska tvrtka ECM Partners, a očekuje se da će vrijednost dovršenog projekta premašiti 250 milijuna eura, što ga svrstava među najambicioznije projekte na obali u regiji posljednjih godina.

- Kvarnerski zaljev jedan je od najljepših, a dosad pomalo zanemarenih dijelova Jadrana, i dugo smo vjerovali da zaslužuje projekt ovakve razine. Dovođenje prvog hotela brenda Mövenpick na hrvatsku obalu predstavlja promišljeno, dugoročno ulaganje te iskazivanje našeg povjerenja u ovu regiju i budućnost hrvatskog turizma. Današnji dan predstavlja važnu prekretnicu, no u mnogim je pogledima tek početak onoga što ovdje namjeravamo izgraditi - izjavio je Nader Bawany, voditelj projekta u tvrtki ECM Partners.

Dom po vašoj mjeri: rezidencijalni apartmani su u prodaji

Uz hotel, resort obuhvaća 304 Mövenpick rezidencijalna apartmana, nudeći jedinstvenu priliku za život uz more uz sve pogodnosti resorta s potpunom uslugom nadohvat ruke. Prva faza, koja uključuje smještajne jedinice najbliže moru s najljepšim pogledom u resortu, sada je u prodaji po početnoj cijeni od 345.000 eura; jednom kada se te jedinice prodaju, nekretnine u prvom redu do mora više neće biti dostupne na tržištu.

Vlasništvo je ovdje osmišljeno tako da bude bezbrižno. O svakoj rezidenciji brine i upravlja stručni tim resorta prema međunarodnim standardima brendova Mövenpick i Accor, pružajući vlasnicima istu vrhunsku uslugu i pažnju kakvu uživaju i hotelski gosti, bez obzira na to borave li u rezidenciji ili su odsutni. Vlasnici rezidencija također mogu uključiti svoju nekretninu u program upravljanja najmom te ostvarivati prihod u razdobljima kada je ne koriste. Budući da je hotel sada otvoren, pozivamo potencijalne kupce da osobno dožive resort, i po želji ovdje provedu neko vrijeme jer je to najbolji način da upoznaju sve prednosti života na ovoj lokaciji.