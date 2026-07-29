Obrana nosi rast Đure Đakovića: Prihodi premašili 71 milijun eura

Kompanija ostala u plusu unatoč slabijem željezničkom tržištu, a knjiga narudžbi dosegnula je 76,4 milijuna eura

Grupacija Đuro Đaković u prvom je polugodištu 2026. ostvarila 71,2 milijuna eura konsolidiranih prihoda, što je 0,7 posto više nego godinu ranije, dok je dobit prije oporezivanja iznosila 4,45 milijuna eura. EBITDA je dosegnula 7,4 milijuna eura, uz EBITDA maržu od 10,5 posto, podaci su iz polugodišnjeg financijskog izvješća objavljenog na Zagrebačkoj burzi.

Iako su prihodi blago porasli, dobit prije oporezivanja smanjena je s prošlogodišnjih 5,2 na 4,45 milijuna eura, odnosno za oko 14,5 posto, dok je operativna dobit (EBIT) pala s 5,6 na 4,9 milijuna eura. EBITDA je također neznatno niža nego lani, kada je iznosila 7,7 milijuna eura.

Najveći doprinos rezultatima i dalje dolazi iz društva Đuro Đaković Specijalna vozila, koje je ostvarilo gotovo 65 milijuna eura prihoda i 3,66 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. Na razini Grupe upravo je taj segment nositelj gotovo cjelokupnog poslovanja.

Uprava ističe da je Grupacija ispunila planove za drugo tromjesečje, unatoč i dalje usporenom europskom tržištu željezničkih vagona. Kako bi održala konkurentnost, kompanija je tijekom godine pokrenula nove proizvodne linije za različite tipove vagona te dodatno ojačala komercijalni tim za obrambeni segment.

Posebno se ističe rast obrambenog poslovanja . Prihodi tog segmenta porasli su gotovo 40 posto, na 10,5 milijuna eura, zahvaljujući poslovima održavanja oklopnih vozila, modernizaciji tenkova, programu Bradley te remontu vojne opreme. Obrana sada čini gotovo 15 posto ukupnih prihoda Grupe.

Transport ostaje najveći poslovni segment s više od 70 posto ukupnih prihoda, premda je izvoz u tom dijelu poslovanja blago smanjen. Ukupno je izvoz dosegnuo 50,8 milijuna eura i čini više od 71 posto poslovnih prihoda Grupe.

Novi ugovori pune knjigu narudžbi

Polugodišnji rezultati dolaze nakon niza novih poslova koje je Đuro Đaković objavio tijekom posljednjih mjeseci . Samo u lipnju ugovorena je proizvodnja vagona za irske i njemačke kupce ukupne vrijednosti gotovo 22 milijuna eura, dok je sredinom srpnja objavljen još jedan ugovor s irskim naručiteljem vrijedan oko 12,5 milijuna eura.

Ukupna ugovorenost poslova do kraja godine dosegnula je 76,4 milijuna eura. Najveći dio odnosi se na proizvodnju teretnih vagona za kupce iz Poljske, Češke, Irske, Njemačke i Italije, ali i na obrambene programe za MORH te suradnju s američkim BAE Systemsom na programu borbenih vozila Bradley.

Stabilnije poslovanje, ali manje zaposlenih

Grupacija procjenjuje da je ušla u stabilniju fazu poslovanja te očekuje nastavak rasta prihoda i profitnih marži. Do kraja godine planira daljnja ulaganja u proizvodnju, razvoj novih proizvoda i širenje prisutnosti na tržištu.

Na kraju lipnja Grupa je zapošljavala 674 radnika, odnosno 79 manje nego godinu ranije. Istodobno je vlastiti kapital povećan na 66,9 milijuna eura, dok vlastiti izvori financiranja sada čine gotovo 43 posto ukupne pasive.

Đuro Đaković od 2022. kontrolira češka industrijska grupacija DD Acquisition, povezana sa skupinom Czechoslovak Group (CSG) poduzetnika Michala Strnada, koja preko DD Acquisitiona drži 81,8 posto dionica. Republika Hrvatska, preko CERP-a, drugi je najveći dioničar sa 17,8 posto udjela.