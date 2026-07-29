Generali volonteri uredili senzorne staze u četiri vrtića i prikupili 16.750 eura za podršku obiteljima

Ovogodišnji The Human Safety Net Globalni izazov u Hrvatskoj održan je u četiri dječja vrtića u Splitu, Osijeku te na dvije lokacije u Zagrebu

Djeca zaslužuju sigurno, poticajno i bezbrižno okruženje u kojem mogu rasti, učiti i razvijati svoje potencijale. Vođeni tom mišlju, volonteri Generali osiguranja i ove godine uključili su se u The Human Safety Net Globalni izazov, godišnju međunarodnu volontersku i humanitarnu inicijativu koja okuplja zaposlenike, zastupnike, poslovne partnere i klijente Generali Grupacije u 25 zemalja.

Ovogodišnji The Human Safety Net Globalni izazov u Hrvatskoj održan je u četiri dječja vrtića u Splitu, Osijeku te na dvije lokacije u Zagrebu. Generali volonteri zajedničkim su snagama osmislili, uredili i izradili senzorne staze namijenjene svakodnevnoj igri i učenju najmlađih.

Kombinirajući različite teksture, boje i elemente za igru, staze su namijenjene kako bi djeci pružile priliku za razvoj osjetila, koordinacije, ravnoteže i motoričkih sposobnosti.

Prikupljeno 16.750 eura za inicijativu,'Rastimo zajedno na putu'

Uz volontiranje na terenu, prikupljala su se i sredstva za partnera inicijative The Human Safety Net - Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno.

Zahvaljujući doprinosu i angažmanu zaposlenika Generali osiguranja, poslovnih partnera i donatora, tijekom ovogodišnjeg Globalnog izazova prikupljeno je 16.750 eura.

Sredstva će biti usmjerena programu,'Rastimo zajedno na Putu'', u sklopu kojeg će se za korisnike Centra Rastimo zajedno koji odrastaju u ranjivim okolnostima organizirati obiteljsko-edukativni izlet u Kamp Polari u Istri. Cilj je smanjiti rizik od socijalnog isključivanja obitelji koje djecu podižu u zahtjevnijim okolnostima, promičući osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Rezultat kao timski rad

Da ovakve inicijative imaju veliki učinak na volontere i lokalne zajednice, najbolje su pokazali osmijesi, timski duh i želja za pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Za Marka Radelića, koji je sudjelovao u volonterskoj akciji u Zagrebu, najveća vrijednost projekta je dugoročan učinak koji ima na zajednicu.

- Odličan je osjećaj kad vlastitim angažmanom na terenu sudjeluješ u stvaranju nečeg za što znaš da će biti korisno djeci u narednim godinama. Kolege su bili motivirani i entuzijastični te smo zajedničkim snagama brzo savladali početne izazove i izgradili lijepu senzornu stazu - istaknuo je.

Slične dojmove podijelili su Vedran Vuković iz Osijeka i Tea Vincar iz Splita, naglasivši kako iza svakog sata rada ostaje osjećaj da su zajedničkog doprinosa za buduće generacije.

- Atmosfera tijekom cijelog dana bila je izvrsna. Nije bilo lako, ali uz puno smijeha, suradnje i dobre energije uredili smo prostor koji će djeci pružati nove prilike za igru i učenje. To je najbolja nagrada za naš trud - poručila je Vincar.

Tom je prilikom predsjednik Uprave Generali osiguranja, Mario Carini istaknuo: 'Najveća vrijednost ovog projekta nije samo u iznosu prikupljenih sredstava ili broju realiziranih aktivnosti, već u prilikama koje smo zajedno stvorili za djecu i obitelji kojima su one najpotrebnije. Ponosan sam na naše zaposlenike i partnere koji su pokazali da se stvarne promjene događaju kada zajednica djeluje zajedno, s jasnom svrhom i iskrenom željom da nekome olakša put naprijed'.

Nina Pečnik, ravnateljica Centra Rastimo zajedno, dodala je: 'Djeca najbolje rastu kada imaju podršku svojih roditelja i zajednice koja vjeruje u njihov potencijal. Ova donacija omogućit će obiteljima iskustva koja su mnogima teško dostupna, a koja mogu ostaviti dugotrajan pozitivan trag u njihovu razvoju i međusobnim odnosima'.

Dosljedan angažman u zajednicama

Globalnom izazovu prethodio je šesti Festival igranja, još jedne aktivnosti usmjerene djeci i obiteljima koju su Centar 'Rastimo zajedno', Savez društava Naša djeca Hrvatske i Generali osiguranje organizirali u sklopu inicijative The Human Safety Net.

Festival je održan od 14. do 26. svibnja povodom Međunarodnog dana obitelji i to u deset hrvatskih gradova: Bakru, Crikvenici, Dugom Selu, Jastrebarskom, Kutini, Omišu, Osijeku, Splitu, Varaždinu i Zaboku.

U vremenu kada svakodnevicu djece i odraslih sve više obilježavaju ekrani, ubrzani raspored i manjak zajedničkog vremena, Festival igranja podsjeća na jednostavne, ali dragocjene trenutke povezivanja kroz igru.Nastao je s ciljem promicanja zajedničke igre djece i njihovih roditelja te podizanja svijesti o važnosti igre za kvalitetan i zdrav razvoj djeteta.

Ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno fizičkoj igri i aktivnom provođenju vremena s obitelji, potičući razvoj kreativnosti, emocionalne povezanosti i sigurne privženosti među roditeljima i djecom. Sudionici su se družili uz školicu, lastik, povlačenje užeta, skakanje u vrećama i brojne druge igre, među kojima su se našle i one kojih se roditelji sjećaju iz vlastitog djetinjstva.

Festival je okupio približno 600 djece i 550 roditelja, dok je zajedno s volonterima i organizatorima u programu sudjelovalo gotovo 1.250 osoba. U njegovoj provedbi sudjelovala su lokalna Društva Naša djeca, Dječji vrtić Marjan iz Splita sa svojim područnim objektima Kaštelet i Koralj, volonteri iz lokalnih zajednica te zaposlenici Generali osiguranja.

Snaga zajedničkog djelovanja

Kroz Festival igranja i The Human Safety Net Globalni izazov, Generali osiguranje nastavilo je pružati podršku programima koji osnažuju roditelje, djecu i obitelji u ranjivim životnim okolnostima.

Od zajedničke igre i kvalitetnog obiteljskog vremena do volontiranja i prikupljanja donacija, ovogodišnje su aktivnosti još jednom pokazale da pozitivan utjecaj raste kada se ljudi okupe oko zajedničkog cilja. Zahvaljujući angažmanu volontera, donatora i partnera, iza ovogodišnjih inicijativa ostaju uređeni prostori za igru, podrška obiteljima i iskustva koja će sudionici dugo pamtiti.