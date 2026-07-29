Morgan Stanley proširuje kripto angažman s ethereum i solana ETF-ovima

Gigant s Wall Streeta lansirao je spot ethereum i solana ETF-ove, proširujući svoju strategiju digitalne imovine

Morgan Stanley Investment Management širi se izvan bitcoina lansiranjem ethereum i solana ETF-ova, koji će generirati staking nagrade za investitore, što je najnoviji korak u rastućem prodoru tvrtke s Wall Streeta u digitalnu imovinu.

U utorak je objavljeno da će Morgan Stanley Ethereum Trust (MSSE) i Morgan Stanley Solana Trust (MSOL) pratiti cijenu ethereuma, odnosno solane. Tvrtka je izjavila da će svaki fond naplaćivati omjer troškova od 0,14 posto, stakeati dio svojih udjela i proslijediti sve nagrade investitorima.

- Od uvođenja naših prvih ETF-ova 2023. godine, izgradili smo diverzificirani paket ETF-ova i ETP-ova koji sada upravljaju većom imovinom od 14 milijardi dolara. Dodavanje MSSE-a i MSOL-a odražava prirodnu evoluciju našeg paketa proizvoda, koji nastoji pružiti pojednostavljeni pristup digitalnoj imovini putem ETP omotača - rekla je Ally Wallace, globalna voditeljica ETF-ova za Morgan Stanley Investment Management.

Lansiranje slijedi nakon što je Morgan Stanley u travnju predstavio svoj spot bitcoin Trust. Prema tvrtki, fond je do 16. srpnja privukao više od 381 milijuna dolara imovine pod upravljanjem, dok je njegova ETF i ETP platforma narasla na više od 14 milijardi dolara u 22 proizvoda.

Ovo lansiranje je najnovija kripto inicijativa koju je Morgan Stanley najavio ove godine. Također u travnju, vodstvo Morgan Stanleyja izjavilo je da tvrtka istražuje tokenizirane fondove tržišta novca, strategije upravljanja porezom na digitalnu imovinu putem podružnice Parametric i druge proizvode temeljene na blockchainu.

- Nećemo se zaustaviti samo na bitcoinu. Radi se zapravo o dugoročnom putovanju, a pred nama je još dug put - prethodno je rekla Amy Oldenburg, voditeljica strategije digitalne imovine u Morgan Stanleyju.

U srpnju je Morgan Stanley uveo spot trgovanje bitcoinom, ethereumom i solanom za kvalificirane E*TRADE korisnike putem partnerstva sa Zero Hashom, omogućujući klijentima kupnju, prodaju i držanje digitalne imovine uz dionice i druga ulaganja.