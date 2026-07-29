Zašto je propao plan za 1300 punionica? Sektor e-mobilnosti proziva Vladu

Prpić tvrdi da Hrvatska koči razvoj e-mobilnosti, a Šeatović poručuje da problem nije bio manjak interesa nego uvjeti natječaja

Odluka Vlade da iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) izbriše plan izgradnje 1.300 brzih punionica za električna vozila te obvezu izgradnje najmanje dviju vodikovih punionica izazvala je kritike dijela domaćeg sektora e-mobilnosti. Dok je Vlada kao razlog izmjena navela slab interes na natječajima i nedovoljnu tržišnu potražnju, predstavnici industrije tvrde da su problemi bili puno dublji te da se ovakav ishod mogao predvidjeti.