Nove izmjene Zakona o obrtu: Manji doprinosi i nove mjere

U javnom savjetovanju su izmjene koje uvode privremenog poslovođu, obiteljski obrt i smanjenje komorskog doprinosa

Ministarstvo gospodarstva u četvrtak je izvijestilo da je u javnom savjetovanju nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o obrtu, kojim se predviđa uvođenje instituta privremenog poslovođe i obiteljskog obrta, a obrtnicima bi se omogućio i nastavak rada nakon umirovljenja te bi im se smanjio komorski doprinos radi rasterećenja njihova poslovanja.

Jedan od ključnih ciljeva predloženih izmjena je osiguravanje kontinuiteta poslovanja, objavili su iz Ministarstva, navevši da se uvodi institut privremenog poslovođe što omogućuje nastavak rada obrta nakon smrti obrtnika bez obveze ispunjavanja posebnih uvjeta stručne osposobljenosti, stručne spreme ili majstorskog ispita, sve do okončanja ostavinskog postupka.

Kao jednu od novina, nacrtom prijedloga Zakona uvodi se i institut obiteljskog obrta. Takvim rješenjem, napominju iz Ministarstva, članovima obiteljskog kućanstva omogućuje se sudjelovanje u radu obrta bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Cilj je dodatno potaknuti uključivanje članova obitelji u obavljanje obrtničke djelatnosti te osigurati kontinuitet poslovanja i očuvanje obrta kao obiteljske tradicije.

Izmjenama se dodatno jača i sustav strukovnog obrazovanja, pri čemu Majstorska škola dobiva jasnije definiranu ulogu i strukturiraniji institucionalni okvir za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje obrta.

Važan naglasak stavljen je i na smanjenje opterećenja za obrtnike, navode iz Ministarstva. Kako se navodi u prijedlogu zakona, uvođenjem nove, smanjene jedinstvene stope komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koji mjesečno iznosi 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka iz dohotka sukladno Zakonu o porezu na dohodak, umjesto 2 posto kako propisuje važeći Zakon, postiže se traženo rasterećenje obrtnika, a ujedno dovodi i do povećanja angažmana, proaktivnosti i kvalitete Komore u pružanju usluga svojim članovima.

Također, omogućuje se nastavak rada nakon umirovljenja. Obrtnicima se daje pravo na obavljanje registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine, sukladno propisima iz područja mirovinskog osiguranja. Savjetovanje je otvoreno do 13. ožujka 2026. godine.