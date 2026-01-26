Obrtnika je sve više, ali do kredita još uvijek ne dolaze lako

Broj obrta snažno raste, zapošljavaju više od 230 tisuća ljudi, no banke su i dalje oprezne – osobito prema paušalcima

Statistika veli kako je u godinu dana broj obrta porastao 8,6 posto – u prosincu prošle godine u odnosu na prosinac 2024. na ukupno 133.640 obrta. U odnosu na pandemijsku 2020., kada su zaredala otpuštanja, pa onda i samozapošljavanje (uglavnom kroz paušalne obrte), to je 42.672 obrta, odnosno 46,9 posto više. To pokazuje da nisu baš svi nastali iz očaja nego da imaju i konkretne poslovne ideje.