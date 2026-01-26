Tvrtke i tržišta
Obrtnika je sve više, ali do kredita još uvijek ne dolaze lako
26. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Broj obrta snažno raste, zapošljavaju više od 230 tisuća ljudi, no banke su i dalje oprezne – osobito prema paušalcima
Statistika veli kako je u godinu dana broj obrta porastao 8,6 posto – u prosincu prošle godine u odnosu na prosinac 2024. na ukupno 133.640 obrta. U odnosu na pandemijsku 2020., kada su zaredala otpuštanja, pa onda i samozapošljavanje (uglavnom kroz paušalne obrte), to je 42.672 obrta, odnosno 46,9 posto više. To pokazuje da nisu baš svi nastali iz očaja nego da imaju i konkretne poslovne ideje.
