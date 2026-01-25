Novi natječaji, stari problemi: hoće li država ovaj put privući investitore

Nakon ranijih neuspješnih pokušaja prodaje država najavljuje nove natječaje za četiri strateške turističke nekretnine

Turistička zona Privlaka, Dječje selo Promajna, Spomen-dom Kumrovec i kamp Peruština u Diklu četiri su nekretnine od strateškog značenja za koje je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio objavu javnih natječaja tijekom ove godine.

A ta najava otvara ključno pitanje - hoće li za te projekte ovaj put biti zainteresiranih investitora. Naime, pokušaja prodaje nekih od tih nekretnina već je bilo. Primjerice, Dječje selo u Promajni je 2021. godine oglašeno za 108 milijuna kuna, no natječaj nije završio s uspjehom. Taj kompleks, registriran kao kulturno dobro, već godinama propada, a prostorni plan Općine Baška Voda za njega predviđa namjenu za turizam i zdravstveni turizam, s kapacitetom do 700 kreveta.

Bez konkretnog rezultata ostali su i natječaji za prodaju Spomen-doma Kumrovec, koji od 2003. godine, nakon što su ga napustili prognanici, zjapi zapušten i devastiran. U javnosti se pritom spominjao čitav niz potencijalnih interesenata, od Termi Tuhelj i Ingre u partnerstvu s investitorom iz Saudijske Arabije, preko Lukšić Grupe, do kineske investitorice Jiang Yu, no do realizacije kupoprodaje i stavljanja nekretnine u funkciju nikada nije došlo.