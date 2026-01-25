Biznis i politika

Novi natječaji, stari problemi: hoće li država ovaj put privući investitore

25. siječnja 2026.
Antonija Knežević
Antonija Knežević

Nakon ranijih neuspješnih pokušaja prodaje država najavljuje nove natječaje za četiri strateške turističke nekretnine

Turistička zona Privlaka, Dječje selo Promajna, Spomen-dom Kumrovec i kamp Peruština u Diklu četiri su nekretnine od strateškog značenja za koje je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio objavu javnih natječaja tijekom ove godine.

A ta najava otvara ključno pitanje - hoće li za te projekte ovaj put biti zainteresiranih investitora. Naime, pokušaja prodaje nekih od tih nekretnina već je bilo. Primjerice, Dječje selo u Promajni je 2021. godine oglašeno za 108 milijuna kuna, no natječaj nije završio s uspjehom. Taj kompleks, registriran kao kulturno dobro, već godinama propada, a prostorni plan Općine Baška Voda za njega predviđa namjenu za turizam i zdravstveni turizam, s kapacitetom do 700 kreveta.

Bez konkretnog rezultata ostali su i natječaji za prodaju Spomen-doma Kumrovec, koji od 2003. godine, nakon što su ga napustili prognanici, zjapi zapušten i devastiran. U javnosti se pritom spominjao čitav niz potencijalnih interesenata, od Termi Tuhelj i Ingre u partnerstvu s investitorom iz Saudijske Arabije, preko Lukšić Grupe, do kineske investitorice Jiang Yu, no do realizacije kupoprodaje i stavljanja nekretnine u funkciju nikada nije došlo.

