Poduzetnicima u turizmu na raspolaganju potpore i olakšice

Cilj ovog programa je potaknuti ulaganja koja će doprinijeti diverzifikaciji turističke ponude i smanjenju sezonalnosti

Poduzetnicima koji posluju u turizmu i srodnim djelatnostima na raspolaganju su državne potpore te im se nude izdašne porezne olakšice i povoljni uvjeti raspolaganja neaktivnom imovinom u vlasništvu države.

- Riječ je o programu nacionalnih potpora u sklopu Zakona o turizmu sa svrhom ostvarenja ključnih strateških ciljeva razvoja turizma u smjeru održivosti u Republici Hrvatskoj kroz poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i zapošljavanje novih djelatnika u trogodišnjem investicijskom ciklusu – objašnjava Petra Kutija Junior Manager za EU projekte u Forvis Mazarsu.

Mogućnost prijave imaju mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit, koji su registrirani na području Hrvatske te koji obavljaju turističke djelatnosti smještaja, djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića, iznajmljivanja i davanja u zakup plovnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja te sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti.

- Potpora se izračunava temeljem prihvatljivih troškova investicije koji obuhvaćaju građevinske troškove, isključivo uz predočenje građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta uz obvezu prijave početka građenja, nabavu nove opreme, nabavu čistih plovila i plovila s nultim emisijama, te ulaganja u nematerijalnu imovinu kao što su patenti, licence i know-how. Razina sufinanciranja je u rasponu od 20 do 70 posto prihvatljivih troškova, ovisno o veličini poduzeća, lokaciji i vrsti ulaganja, te broju novih radnih mjesta koje je prijavitelj spreman otvoriti tijekom razdoblja realizacije projekta – navodi Kutija.