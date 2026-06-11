Nova odluka Vlade: Provjerite ide li i vaša zgrada u obnovu

Vlada preusmjerava 123,84 milijuna eura za 269 višestambenih objekata koji su na posljednjem javnom pozivu ostali 'ispod crte'

Višestambene zgrade koje su unatoč ispravnoj dokumentaciji ostale 'ispod crte' na velikom natječaju za energetsku obnovu iz 2024. godine ipak će dobiti priliku za realizaciju. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog kojim se osigurava sufinanciranje prihvatljivih troškova za projektne prijedloge s rezervne liste Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada', a ovom odlukom država otvara golemu financijsku omotnicu tešku 123,84 milijuna eura.

Nezapamćen pritisak

Podsjetimo, ovaj javni poziv službeno je zatvoren u lipnju 2024. godine, uz nezapamćen interes upravitelja i suvlasnika. Pristiglo je čak 565 projektnih prijedloga s ukupnim zahtjevom za bespovratnim sredstvima od 371,11 milijuna eura. Zbog ograničenog primarnog proračuna iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost, odnosno Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO), ugovorena su i pokrenuta tek 142 projekta.

Sve ostale zgrade koje su uspješno prošle rigoroznu Fazu 2 (administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete i provjeru troškova) ostale su 'ispod crte' isključivo zbog nedostatka novca. Današnjom odlukom Vlade ta se blokada skida za točno 269 zgrada, koje sada ulaze u proces ugovaranja.

Preusmjeravanje sredstava

Najzanimljiviji detalj ove izmijenjene odluke jest preusmjeravanje izvora financiranja. Budući da su primarna EU sredstva iz NPOO-a potpuno iscrpljena, država je odlučila kapitalizirati ekološke mehanizme.

Novac će se namaknuti iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi, sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Praktički, penalizacija velikih zagađivača na tržištu izravno se preusmjerava u dekarbonizaciju stambenog fonda.

Prema Vladinu planu, ova će financijska injekcija biti raspoređena u proračunu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2026., 2027. i 2028. godinu, dok je krajnji rok za provedbu i isplatu svih ugovorenih projekata produžen do 30. lipnja 2030. godine.