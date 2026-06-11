Allianz predstavio GloRiA alat za procjenu klimatskih rizika u Hrvatskoj

Alat omogućuje procjenu klimatskih rizika na temelju konkretne lokacije te pruža informacije o potencijalnim prijetnjama poput poplava, oluja, tuče, požara i potresa

Klimatske promjene i sve češći ekstremni vremenski događaji postaju važan izazov za građane i njihovu imovinu. Kako bi pomogao građanima da bolje razumiju rizike kojima su izloženi i na njih se pravodobno pripreme, Allianz Hrvatska predstavio je GloRiA alat, digitalno rješenje razvijeno u sklopu globalne Allianzove inicijative Pre-warning & Prevention.

GloRiA je dio globalne Allianzove inicijative koja se postupno uvodi na tržištima diljem svijeta, a Hrvatska je među zemljama u kojima je alat odnedavno dostupan građanima. Omogućuje procjenu klimatskih rizika na temelju konkretne lokacije te pruža informacije o potencijalnim prijetnjama poput poplava, oluja, tuče, požara i potresa, uz praktične preporuke za preventivne mjere.

Povodom predstavljanja alata Allianz Hrvatska organizirao je stručni panel 'Prije nego što bude kasno', na kojem su sudjelovali predstavnici znanosti, civilnog društva, sustava spašavanja i osigurateljne industrije.

- Klimatski rizici više nisu pitanje budućnosti, već stvarnost s kojom se suočavamo danas. Kao osiguratelj želimo biti partner svojim klijentima ne samo nakon štete, nego i prije nego što do nje dođe, pružajući im informacije i alate koji im pomažu zaštititi svoj dom i imovinu. GloRiA je upravo jedan od takvih alata – jednostavno i dostupno rješenje koje građanima omogućuje bolje razumijevanje vlastitih rizika i donošenje informiranih odluka - izjavila je Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska.

Prof. dr. sc. Branko Grisogono s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta upozorio je kako klimatske promjene sve snažnije utječu na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih pojava, dok je Tihana Veljačić, veleposlanica EU klimatskog pakta i suosnivačica platforme The Green Hub, istaknula važnost edukacije i informiranosti građana u jačanju otpornosti zajednica.

Izvršni pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS,) Marko Rakovac, naglasio je kako su prevencija, pravodobna informacija i priprema ključni za smanjenje posljedica kriznih situacija te sigurnost građana. - Svaka pravovremena informacija može pomoći građanima da se bolje pripreme i zaštite. Zato su edukacija i podizanje svijesti o rizicima važan dio izgradnje otpornijih zajednica - poručio je Marko Rakovac.

Predstavljanje GloRiA alata dio je šire Allianzove strategije usmjerene na jačanje otpornosti građana na klimatske promjene i razvoj održivih rješenja koja potiču prevenciju i odgovorno upravljanje rizicima. Dok GloRiA građanima pomaže razumjeti klimatske rizike kojima je izložen njihov dom te ih potiče na pravodobnu pripremu, dodatnu sigurnost pruža osiguranje doma Moj dom, namijenjeno zaštiti imovine od posljedica različitih nepredviđenih događaja. Time Allianz povezuje edukaciju, prevenciju i osigurateljnu zaštitu u jedinstven pristup upravljanju rizicima.