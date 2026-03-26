Novi rokovi za AI: tvrtke dobile više vremena, uvode se zabrane

EU pomiče primjenu AI Akta do 2027. i 2028., uvodi zabranu AI ‘nudifikacije’ i daje rok za označavanje sadržaja

Zastupnici u Europskom parlamentu dogovorili su danas na Plenarnoj sjednici u Bruxellesu prijedloge za pojednostavljenje pravila o umjetnoj inteligenciji, tzv. digitalni omnibus, koji uključuje zabranu sustava 'nudifikacije' pomoću AI-ja te odgodu primjene određenih pravila za visokorizične sustave.

S 569 glasova za, 45 protiv i 23 suzdržana, EP je usvojio stajalište kojim se mijenja Zakon o umjetnoj inteligenciji (AI Akt), a u svojim amandmanima zastupnici su uveli točne datume za primjenu AI Akta, kako bi se osigurala predvidljivost i pravna sigurnost.

Za visokorizične sustave umjetne inteligencije, odnosno one koji uključuju biometriju i one koji se koriste u kritičnoj infrastrukturi, obrazovanju, zapošljavanju, osnovnim uslugama, provedbi zakona, pravosuđu i upravljanju granicama, zastupnici Europskog parlamenta predlažu početak primjene AI Akta 2. prosinca 2027. godine.

Za sustave umjetne inteligencije koji su obuhvaćeni sektorskim zakonodavstvom EU o sigurnosti i nadzoru tržišta, kao prvi dan primjene predložen je 2. kolovoza 2028. godine.

Također, pružateljima usluga daje se rok do 2. studenoga 2026. da se usklade s pravilima o označavanju vodenim žigom audio, slikovnog, video ili tekstualnog sadržaja stvorenog umjetnom inteligencijom kako bi se naznačilo njegovo podrijetlo.

Osim toga, uvodi se i nova zabrana sustava umjetne inteligencije koji mogu stvarati seksualno eksplicitne slike i njima manipulirati (deepfakes) te nalikuju prepoznatljivoj stvarnoj osobi bez pristanka te osobe. No, zabrana se ne odnosi na AI sustave s učinkovitim sigurnosnim mjerama koje sprječavaju korisnike u stvaranju takvih slika.

Iako su eurozastupnici podržali i dopuštanje pružateljima usluga da obrađuju osobne podatke radi otkrivanja i ispravljanja pristranosti u sustavima umjetne inteligencije, ipak su uveli zaštitne mjere kako bi osigurali da se to radi samo kada je to izričito potrebno.

Kako bi se spriječilo preklapanje primjene sektorskih pravila EU o sigurnosti proizvoda i Zakona o umjetnoj inteligenciji, obveze prema Zakonu o umjetnoj inteligenciji mogu biti manje stroge za proizvode koji su već regulirani sektorskim zakonima (npr. medicinski uređaji, radio oprema, sigurnost igračaka i drugo).

Naposljetku, kako bi pomogli tvrtkama iz EU da se prošire dok prerastaju status malih i srednjih poduzeća (MSP), gdje uživaju određene mjere potpore, zastupnici su podržali predloženo proširenje tih mjera na mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

Nakon ove odluke Parlamenta, slijede pregovori s Vijećem o konačnom obliku AI Akta, koji bi trebali završiti do kraja travnja ove godine, objasnio je u razgovoru s novinarima njemački zastupnik Axel Voss iz Europske pučke stranke, koji je radio na pravnom okviru za umjetnu inteligenciju.

– Ključna stvar kod rokova u AI Aktu jest 'zaustavljanje sata' kako se tvrtke ne bi morale panično pripremati da budu spremne već do 2. kolovoza. Ovime im dajemo više vremena. Riječ je o novom zakonu, nitko zapravo još ne zna kako se s njime nositi i zato je opravdano da poduzeća dobiju dodatno vrijeme za pripremu – objasnio je Voss.

Voss smatra kako se Parlament uspješno nosi s ovim izazovom, no ističe kako trenutni prijedlozi neće promijeniti cijeli svijet jer su pojedine formulacije u AI Aktu i dalje nedorečene. Prema njegovim riječima, nužno je izraditi jasne i praktične smjernice koje će tvrtkama poslužiti kao putokaz u poslovanju.

Priznaje i da postoji još mnogo elemenata koji se mogu poboljšati, no ističe da je to pod trenutnim vremenskim pritiskom bilo neizvedivo. Sada se očekuje da Ured za AI Europske komisije izađe s konkretnim obrascima i uputama koji će olakšati primjenu zakona u praksi.

– Vrlo sam optimističan da ćemo do kraja travnja uspješno okončati pregovore, nakon čega slijede prijevodi zakona, ponovno glasovanje na plenarnoj sjednici te objava u službenom listu EU-a – zaključio je Voss.