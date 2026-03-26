Linardo Martinčević: Digitalna anonimnost ne postoji

Nova epizoda Fintech Talksa donosi pregled ključnih promjena koje redefiniraju odnos građana, tehnologije i novc

U novoj epizodi Fintech Talksa, serijala koji nastaje u suradnji s kompanijom Monri Payments, voditeljica Sandra Babić razgovara s Linardom Martinčevićem, savjetnikom i FinTech koordinatorom u Hrvatskoj narodnoj banci, o temama koje sve snažnije oblikuju budućnost novca i financijskog sustava.

U fokusu razgovora je digitalni euro, projekt Europske središnje banke i nacionalnih središnjih sustava koji će služiti kao sigurna, besplatna i brza dopuna fizičkom novcu. Ipak, uz prednosti poput jednostavnijih plaćanja, otvara se i pitanje privatnosti, ali i razlike između digitalne anonimnosti i privatnosti. Martinčević je govorio i o tome hoće li klasične banke zadržati svoju ulogu ili će korisnički odnos preuzeti tehnološke platforme. U tom kontekstu govorio je i o pitanju europske ovisnosti o američkim tehnološkim divovima poput Applea ili Googlea te potrebi za jačanjem vlastite infrastrukture.

Naglasak je stavljen i na globalne trendove – od razvoja digitalnih valuta i stablecoina do utjecaja umjetne inteligencije, ali prijetnjama stabilnosti valuta poput cyber napada ili političkih nestabilnosti.

Novu epizodu Fintech Talksa možete pogledati na YouTubeu i poslušati na Spotifyju, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.