Porezna i Carinska uprava najavile pojačane nadzore fiskalizacije

Osim fiskalizacije, provjeravat će se i ispravnost programskih rješenja za fiskalizaciju gotovinskih računa

Službenici Porezne i Carinske uprave tijekom uskrsnih blagdana započet će provoditi pojačane nadzore fiskalizacije te postupke praćenja izdavanja i evidentiranja računa, izvijestili su iz Porezne uprave Ministarstva financija.

- Provođenje pojačanih nadzora kreće tijekom uskrsnih blagdana te se kontinuirano nastavlja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Osim fiskalizacije te postupaka praćenja izdavanja i evidentiranja računa, provjeravat će se i ispravnost programskih rješenja za fiskalizaciju gotovinskih računa - naveli su iz Porezne uprave.

Cilj nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji sustavno i namjerno krše porezne propise te osiguravanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima, ističu u priopćenju.

Kod prekršitelja, u slučaju sustavnog i teškog kršenja poreznih propisa s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, pored prekršajnih sankcija, u većoj mjeri će se primjenjivati zabrana obavljanja djelatnosti radi sprječavanja daljnjeg nezakonitog postupanja, zaključuju.