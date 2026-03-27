Koliko će trajati početna faza nekažnjavanja poduzetnika za pogreške?

Piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Prošla su gotovo tri puna mjeseca otkad je u Hrvatskoj napravljen velik korak u digitalizaciji poslovanja. Ne samo da je od 1. siječnja 2026. uvedena obveza izdavanja elektroničkih računa nego je uvedena i obveza njihove fiskalizacije. Kako Porezna uprava navodi na svojim mrežnim stranicama, do 13. ožujka ove godine u sustavu Fiskalizacije 2.0 evidentirana su 23,535.864 fiskalizirana elektronička računa, 316.299 poreznih obveznika koji su potvrdili adresu za zaprimanje e-računa, od kojih se 97.024 njih koristi besplatnom aplikacijom MIKROeRAČUN, a 290.173 poreznih obveznika sudjelovalo je u razmjeni e-računa.

Podatak da je u sedamdeset dana fiskalizirano više od 23 milijuna e-računa govori o veličini i važnosti projekta. No nije sve krenulo glatko. U prvim tjednima primjene bilo je mnogo problema. Sustav uključuje mnogo dionika (izdavatelj/primatelj računa, informacijski posrednik svakog od njih, Porezna uprava, računovođa, ERP rješenje i računovodstveni programi), pa su se množili i izazovi u praksi.

Izazovi na početku

Znatnih teškoća bilo je u razmjeni e-računa i fiskalizacijskim porukama. Izdavatelj računa izdao je račun i fiskalizirao ga, no on nije došao do primatelja, pa nije ni mogao biti fiskaliziran s njegove strane. Pitanja poduzetnika/računovođa prštala su na sve strane i sustav to jednostavno nije mogao probaviti. U tome početnom razdoblju umjesto administrativnog rasterećenja zabilježem je znatan porast broja administrativnih obveza. Porezna uprava suočavala se s izazovima kako je koji iskrsavao. Od početka je na svojim mrežnim stranicama objavljivala mnoga pitanja i odgovore kako bi što više pokušala smanjiti različita tumačenja i postupke. Kad su u njoj uvidjeli da i sami informacijski posrednici trebaju pomoć, organizirane su edukacije te uspostavljen ​komunikacijski kanal između posrednika i nje te između njih samih. Zbog svih tih teškoća i straha poduzetnika od kazni Porezna uprava izašla je u javnost s informacijom da će se u početnoj fazi voditi načelom oportunosti i da nitko tko radi u dobroj vjeri ne mora biti zabrinut zbog kažnjavanja. Pitanje je samo dokad će trajati ta početna faza. Propisi poznaju načelo oportuniteta bez obzira na fazu, stoga se nadamo da će se ono primjenjivati cijelo vrijeme.

Pomoć FiskAplikacije

Nakon što se sustav stabilizirao, najviše je ostalo pitanja povezanih s fiskalizacijom e-računa. Na inicijativu računovodstvene struke, a kako bi se efikasnije rješavali operativni problemi, u FiskAplikaciji omogućeno je poduzetnicima/računovođama da vide koji to e-računi nisu fiskalizirani, odnosno koji je status pojedinog e-računa. Tri su različita statusa koja sustav prati: status fiskalizacijske poruke, status uparivanja i status para. Status fiskalizacijske poruke pokazuje što se dogodilo s e-računom. Status e-računa može biti zaprimljen, naplaćen ili odbijen. 'Zaprimljen' znači da je Porezna uprava zaprimila fiskalizacijsku poruku, 'naplaćen' da ju je izdavatelj izvijestio o naplati e-računa, a 'odbijen' znači da je primatelj računa izvijestio Poreznu upravu o odbijanju e-računa.

Status uparivanja pokazuje tko je fiskalizirao e-račun, primatelj ili izdavatelj, i jesu li podaci usklađeni. Fiskalizacijska poruka može biti neuparena, uparena ili s odstupanjem. Ako je neuparena, znači da ju je poslala samo jedna strana (izdavatelj ili primatelj). Taj status nije toliko neuobičajen zato što su različiti i rokovi za fiskalizaciju kod izdavatelja i primatelja. Izdavatelj bi trebao fiskalizirati e-račun odmah pri izdavanju, a primatelj ima rok od pet dana za fiskalizaciju primljenog računa. Poslije toga može se očekivati i da fiskalizacijska poruka u nekom razdoblju dospije u taj status.

Problem fiskalizacijskih poruka

Naravno, idealno je da fiskalizacijska poruka bude uparena jer to znači da su je poslale obje strane i da se podaci potpuno podudaraju. Ako je u statusu 'odstupanje', fiskalizacijsku poruku poslale su obje strane, ali postoje razlike u podacima. Tu je riječ o tehničkom pitanju, jer ako informacijski posrednici imaju ulogu prijenosnika informacija, ne bi smjelo biti odstupanja zato što bi fiskalizacijska poruka trebala sadržavati informacije koje se nalaze na e-računu, što znači da jedino tehnički način prikazivanja informacija s e-računa može izazvati odstupanje. Status para pak prikazuje podatke suprotne strane. Kao i u samoj fiskalizacijskoj poruci, status para također može biti zaprimljen, naplaćen te odbijen, samo što je u tom slučaju riječ o statusu suprotne strane (primatelja ili izdavatelja). Uz istodobno sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava statusima fiskalizacijskih poruka trenutačno se bave računovođe, no nadamo se da će se i taj izazov riješiti u sljedeća tri mjeseca te da će muke po uvođenju e-računa ostati samo gorko sjećanje i privremeno administrativno opterećenje.