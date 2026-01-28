Povrat poreza za mlade: Nema zabrane prodaje i najma u gruntovnici

U zemljišnim knjigama ne postoji nikakva informacija da se radi o subvencioniranom stanu koja bi mogla spriječiti iznajmljivanje ili prodaju

Državno subvencioniranje stambenih kredita, mjera priuštivog stanovanja koja je godinama definirala hrvatsko tržište nekretnina, nosi sa sobom i stroga pravila, kao što se, recimo, stan pet godina ne smije prodati niti iznajmiti. Takav je slučaj i s povratom poreza na prvu nekretninu, uvedenim prošle godine stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine.

Novi je to model pomoći temeljen na Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, koji jasno nalaže da ako korisnik prestane otplaćivati kredit, proda stan ili banka ranije prekine ugovor, sav novac koji mu je država do tada dala za rate mora vratiti natrag u državni proračun.