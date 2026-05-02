Oglasi u AI alatima: Kako brendovi osvajaju mjesto u LLM odgovorima

Reklame ulaze u AI alate, GEO polako zamjenjuje SEO, a brendovi koji ne razumiju kako veliki jezični modeli biraju što citiraju već kasne

Kao što to uvijek biva, kad god na tržište dođe neka nova platforma na koju se ljudi sjate kao pčele na med, jednakom se brzinom za tu novu oazu korisnika zalijepe i oglašivači. Posljednje u nizu platformi na koje su se tijekom ove digitalne revolucije koju proživljavamo okomili brendovi sa svojim reklamama, naravno, alati su umjetne inteligencije, čije je korištenje eksplodiralo od puštanja u promet ChatGPT-ja potkraj 2022.

Upravo je OpenAI, tvorac ChatGPT-ja, prvi najavio pojavu plaćenih reklama na svom AI modelu, a neizbježno će ga slijediti i mnoge druge AI tvrtke.

S druge strane, kako bi brendovi osigurali da ih veliki jezični modeli tretiraju kao autoritativne izvore u tzv. segmentu zarađenih medija (engl. earned media), a ne samo kao plaćene rezultate, komunikacijski stručnjaci i brendovi već se pripremaju za novo doba u kojemu će, osim osvajanja tradicionalnih i novih medija te društvenih mreža, sada morati pripremati svoje strategije i da izbore mjesto u odgovorima alata generativne umjetne inteligencije.