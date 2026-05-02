Sektorski prvaci jačaju otpornost i stabilno posluju unatoč krizama

Unatoč krizama tvrtke koje prednjače u svojim sektorima i dalje posluju stabilno, investiraju, izvoze te osvajaju nova tržišta

Preživjele su već mnoge krize, stekle otpornost, naučile brže donositi poslovne odluke i fleksibilne strategije. Unatoč tomu što posluju u otežanim uvjetima najuspješnije hrvatske tvrtke ostvaruju dobit, šire poslovanje, osvajaju nova tržišta, povećavaju izvoz i upotrebljavaju najnovije tehnologije u poslovnim procesima kako bi ostale konkurentne.

Pažljivo, poput Končara, prate rizike povezane s poremećajima na ključnim pomorskim i trgovinskim rutama, potencijalnim poskupljenjima energenata i logistike te povećanom volatilnošću cijena.

– Današnje poslovno okružje zahtijeva upravljanje koje istodobno osigurava stabilnost u krizama i omogućuje daljnji razvoj poslovnih sustava. U slučaju Končara to znači jasno razumijevanje globalnih trendova, pravodobno prepoznavanje rizika i potreba tržišta te dugoročno planiranje kapaciteta, investicija i razvoja novih tehnologija – napominju u Končaru.