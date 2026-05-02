Kako AI umjesto otkaza potiče nova zapošljavanja u tvrtkama

Kod malih poduzetnika najčešća prepreka nije strah od AI-ja, nego od dodatnog troška, kaže Mario Ivić, vlasnik tvrtke Telum

Jedna agencija za nekretnine u Hrvatskoj poslovala je stabilno, ali bez ozbiljnijeg iskoraka. Nije imala vlastiti marketinški tim ni kapacitet za sustavan digitalni razvoj. Međutim, nakon što je uvela AI sustav koji analizira podatke s internetske stranice, prepoznaje koje usluge imaju najveći tržišni potencijal te radi na sadržaju, SEO-u, društvenim mrežama i digitalnoj promociji, u prvih osam mjeseci online vidljivost narasla je više od deset puta.

Kada se priljev novih klijenata stabilizirao, agenciji je trebalo još više ljudi za administraciju, podršku i obradu klijenata. Primjer je to koji pokazuje kako umjetna inteligencija ne mora nužno zamijeniti ljude na određenim pozicijama, što je nerijetko dojam kada se govori o AI-ju u poslovnom kontekstu.

Upravo suprotno, u ovom je slučaju umjetna inteligencija stvorila uvjete da ih jedna agencija realno treba još više.