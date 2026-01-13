Zašto povrat PDV-a i poreza nije ponovio uspjeh APN-ovih subvencija

Pad transakcija, ograničena ponuda, više cijene i promijenjena struktura kupaca ograničavaju doseg nove mjere

Iako novi sustav poticanja mladih kupaca nekretnina kroz povrat PDV-a ili poreza na promet nekretnina na prvi pogled djeluje privlačnije, interes građana zasad je slabiji nego u posljednjim godinama provedbe APN-ove mjere subvencioniranih kredita. Naime, u posljednjoj godini primjene za subvencionirane kredite apliciralo je 5.560 kupaca stanova, godinu ranije 5.870, dok je 2020. godine, kada su bila provedena dva kruga subvencija, zahtjev podnijelo više od 8.300 kupaca.

S druge strane, novu APN-ovu mjeru koja uključuje povrat novca relativno brzo nakon kupnje stana, za razliku od ranijeg modela u kojem se subvencija isplaćivala kroz pet ili više godina, u 2025. godini zatražilo je nešto više od 3.500 kupaca. Za očekivati je bilo upravo suprotno.

Kod subvencioniranih kredita prijave su, naime, bile moguće isključivo u uskom vremenskom prozoru, najčešće od svega dva mjeseca godišnje, dok se nova mjera može koristiti tijekom cijele godine.