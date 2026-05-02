Facelift: I dalje zlatni standard u pomlađivanju lica

Suvremeni pristupi faceliftu ne djeluju samo na kožu, nego i na dublje strukture koje određuju položaj i oblik lica

Piše: dr. sc. ANA MALETIĆ, dr. med.

Facelift​ jedan je od najpoznatijih zahvata estetske kirurgije lica i vrata, no njegova medicinska kompleksnost često je u javnoj percepciji pojednostavnjena na ideju 'zatezanja kože'. U stvarnosti riječ je o uklanjanju viška kože lica i vrata, ali i o zatezanju dubljih struktura. Starenje lica nije samo posljedica viška kože nego kombinacije spuštanja mekih tkiva, gubitka volumena masnog tkiva, slabljenja ligamentnih struktura koje održavaju prirodne konture lica te promjena u kvaliteti kože.

Zbog toga suvremeni pristupi faceliftu ne djeluju samo na kožu, nego i na dublje strukture koje određuju položaj i oblik lica, a sâm zahvat danas se vrlo često kombinira i s drugim zahvatima i tretmanima u svrhu postizanja što boljeg učinka pomlađivanja. Dobna granica za taj zahvat danas nije strogo definirana, već se potreba za njime procjenjuje individualno.