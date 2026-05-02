Inino postrojenje u Rijeci proizvodit će od 2027. zeleni vodik

Projekt u Rafineriji nafte Rijeka vrijedan 61 milijun eura trebao bi biti dovršen do kraja 2026. godine uz podršku EU fondova.

Inina investicija u postrojenje za proizvodnju zelenog vodika u Rafineriji nafte Rijeka, teška 61 milijun eura, trebala bi biti dovršena do kraja 2026. godine, a proizvodnja prvih molekula vodika u ovom postrojenju očekuje s početkom 2027. godine. Potvrđeno je to Lideru iz Ine.

– Nakon više od mjesec i pol dana od potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, radovi i isporuka opreme na projektu zelenog vodika u Rafineriji nafte Rijeka u punom su jeku. Građevinski radovi i doprema opreme traju, a INA je ranije osigurala elektrolizator, ključno postrojenje za elektrolizu vode i proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora. Teren za postavljanje solarnih panela već je pripremljen, a u narednom razdoblju slijede radovi s postavljanjem konstrukcije i solarnih panela, elektrolizatora te popratne infrastrukture i distribucijskog sustava – navela je Ina u odgovoru na upit Lidera.

Sufinanciranje iz NPOO-a i uloga Končara i Siemensa

Izvršenje projekta usklađeno je s rokovima NPOO-a iz kojeg se ova investicija sufinancira do iznosa od 15 milijuna eura. Ugovori za realizaciju finalne faze projekta potpisani su krajem prošle godine, pri čemu će samo postrojenje za proizvodnju i distribuciju zelenog vodika izgraditi zajednički Končar i Siemens, dok će Končar samostalno napraviti pripadajuću solarnu elektrane od 11 MW, kooja će energijom napajati elektrolizator snage 10 MW.

– Proizvedeni zeleni vodik bit će namijenjen tržištu, prije svega u transportu, a moći će se primjenjivati i u proizvodnom procesu same rafinerije. Tržište vodika u Hrvatskoj je u fazi ranog razvoja. Naše postrojenje moglo bi na godišnjoj razini proizvesti oko 1.500 tona zelenog vodika – rečeno nam je u Ini.

U Ini procjenjuju da bi oko 1500 tona vodika iskorištenog u prometu rezultiralo smanjenjem godišnjeg ispuštanja CO₂ u atmosferu jednakom kao da je s cesta uklonjeno 5000 automobila. Očekuje se da bi ovo Inino postrojenje za proizvodnju zelenog vodika u riječkoj rafineriji moglo dati inicijalni industrijski zamah tržištu vodika u Hrvatskoj, a tako i doprinijeti doprinos nacionalnim strategijama i planovima za povećanje proizvodnje obnovljivog vodika do 2030. i 2050. godine.

Dio MOL-ove strategije Shape Tomorrow i ciljevi dekarbonizacije

Kako su izvijestili iz Ine, ovaj projekt dio je MOL-ove strategije Shape Tomorrow u sklopu koje MOL Grupa planira uložiti više od četiri milijarde američkih dolara u niskougljične i održive projekte diljem regije do 2030. godine. Cilj te strategije je postizanje ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Postojenje u Rijeci drugo je MOL-ovo postrojenje za proizvodnju zelenog vodika. Slično postrojenje u u MOL-ovoj rafineriji u Százhalombatti, uz elektrolizator kapaciteta 10 MW, proizvodi 1.600 tona vodika godišnje. Slično postrojenje MOL Grupa trenutno priprema u rafineriji Slovnaft u Bratislavi.