Digitalni teškaši: Tko su vladari europskog fintech tržišta?

Iako u Europi fintech tržištem dominiraju Britanci, i druge zemlje imaju itekako jake igrače u segmentu neobanaka

Dugo se u financijskim krugovima vodila tiha debata o tome jesu li digitalne banke tek prolazni tehnološki trend ili stvarna prijetnja stoljetnim institucijama. No, činjenica je da dileme nema; bez neobanaka nema današnjeg financijskog sustava. Naime, agilnost, korisničko iskustvo i brzina obrada podataka postali su nova valuta povjerenja, a ono što je u prošlom desetljeću počelo kao eksperiment s karticama za putovanja, preraslo je u zrelu industriju koja više ne traži svoje mjesto pod suncem već diktira trendove.

Dok su rane godine fintech sektora bile obilježene borbom za svakog korisnika uz visoke troškove akvizicije, današnji lideri pokazuju zavidnu profitabilnost. Apsolutni predvodnik tog vala je Revolut. Njegov uspon je bez presedana: od 15 milijuna korisnika u 2021. do nevjerojatnih 70 milijuna u 2026. godini.

Revolut je prestao biti samo 'pomoćni račun' i postao financijska super-aplikacija koja nudi sve, od osiguranja i trgovanja plemenitim metalima, dionicama ili kriptovalutama do glavnog računa za mjesečna primanja. S neto dobiti koja blizu dvije milijarde dolara, Revolut danas raspolaže kapitalom koji mu omogućuje agresivno širenje na azijska i američka tržišta, dokazujući da europski fintech može biti globalni izvozni proizvod.