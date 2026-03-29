Prodaja Leda 2021.: Transakcija koja je promijenila Fortenovu

Fortenova je 29. ožujka objavila prodaju Leda, a tužiteljstvo optužnicu protiv Todorića i suradnika - četiri puta težu od cijene za Ledo

Prije pet godina, 29. ožujka 2021., Fortenova grupa objavila je da prodaje svoj najvrjedniji prehrambeni biznis — Ledo, Ledo Čitluk i Frikom — britanskom Nomad Foodsu za 615 milijuna eura, na bazi „cash-free, debt-free“.

Sav novac za vraćanje dugova

To znači da kupac preuzima tvrtku bez gotovine i bez duga: svi viškovi keša ostaju prodavatelju, a sav prethodni dug prethodno se podmiruje ili ostaje u staroj strukturi. Takva formula je standard u velikim M&A transakcijama jer omogućuje kupcu da plati realnu vrijednost operativnog poslovanja, a prodavatelju daje jasan iznos za razduživanje.

U Fortenovinom slučaju to je bilo ključno: sav prihod od prodaje usmjeren je na smanjenje zaduženosti, što je menadžment više puta potvrdio.

Mjenična optužnica protiv Todorića

Ironično, upravo istoga dana hrvatska javnost dobila je i drugu veliku vijest: objavljeno je da je USKOK podignuo tzv. „mjeničnu“ optužnicu protiv Ivice Todorića i još 22 osobe, tereteći ih za nezakonito izdavanje jamstava u vrijednosti od 17,8 milijardi kuna (oko 2,3 mlrd. €) — iznos gotovo četiri puta veći od postignute cijene Leda.

To je u simboličkom smislu stavilo tranziciju iz Agrokora u Fortenovu u posebno dramatičan okvir: dok se Fortenova čistila i prodavala najzdraviji dio portfelja, pravni repovi prošlosti doživjeli su najveću eskalaciju.

Operativna dobit, ali…

Prodaja Leda bila je jedan od ključnih poteza u tadašnjem financijskom restrukturiranju. U istom razdoblju Fortenova je konačno završila i prijenos Mercatora iz Agrokora u svoju strukturu (23. travnja 2021.), uz refinanciranje 385 milijuna eura Mercatorova duga, čime je konsolidirana regionalna maloprodaja.

U financijskom smislu, godina je završila obratom: Fortenova je 2021. bila prvi put u plusu nakon pet godina, s neto dobiti od 523 milijuna kuna, pri čemu je odlučnu ulogu imao upravo dobitak od prodaje zamrznute hrane. No, dobar dio duga i problema je ostao. Konsolidirani rezultati pokazali su gubitak od 621 milijun kuna.

Ledo poslije Fortenove

Za Nomad Foods, najvećeg europskog proizvođača smrznute hrane, ovo je bio strateški ulazak – ne samo u regiju, nego i u proizvodnju sladoleda, kojom se dosad nisu bavili. Tvornica u Zagrebu postala je investicijska platforma: u razdoblju 2021.–2025. Nomad ulaže više od 40 milijuna eura u modernizaciju — od linija King sladoleda do robotiziranog pakiranja i rashladnih sustava.

Kapaciteti su narasli na 90 milijuna sladoleda godišnje, a Ledo plus u 2024. ostvaruje 183,6 milijuna eura prihoda uz više od tisuću zaposlenih.

Drugim riječima: biznis je ostao lokalno ukorijenjen, ali tehnološki osnažen i usmjeren na izvoz.

Nastavak rasprodaje

Prodaja Leda smanjila je dug, ali nije uklonila ključni problem — vlasničku strukturu opterećenu sankcijama. Od 2022. Sberbank i VTB, kao ruske državne banke, postaju sankcionirani entiteti, što Fortenovi otežava refinanciranje i pristup kapitalu.

Zato 2023.–2024. nastaje novi model vlasničkog preustroja: transakcija kojom Open Pass (tvrtka pod vodstvom Pavla Vujnovca) preuzima udjele sankcioniranih vlasnika, uz ukupnu vrijednost do 660 milijuna eura. U srpnju 2024. potvrđeno je da Fortenova više nema sankcionirane suvlasnike, a operativno vlasništvo prelazi na Vujnovčev nizozemski holding

Dezinvesticije su se nastavile. Najveća nakon Leda bila je prodaja Poljoprivredne divizije Podravci i EBRD-u za 333 milijuna eura početkom 2025., što je dodatno smanjilo dug i suzilo fokus Fortenove na maloprodaju i prehranu.

Epilog

Prodaja Leda 2021. bila je prijelomna točka: najveći privatni deal u Hrvatskoj, ključni korak u restrukturiranju Fortenove i simbolična prekretnica u nasljeđu Agrokora. Istoga dana kada je Fortenova napravila najveći iskorak prema održivoj budućnosti, pravosuđe je upozorilo na razmjere financijskog sloma iz prethodnog razdoblja.