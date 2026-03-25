Biznisi Luke Modrića: Od španjolskih nekretnina do bjelovarskog piva

Na današnji dan ušao je u Zeppelin pivovaru s 33 posto. Prošla godina donijela mu je dvije prekretnice: odlazak u Milan i ulazak u biznis

Dana 25. ožujka 2025. potvrđeno je da je Luka Modrić postao suvlasnik bjelovarske pivovare Zeppelin Craft Brewery.

Time je Modrić, koji je prošle godine napravio svoj najveći sportski zaokret – prešavši iz Real Madrida u Milan – zakoračio i u sasvim novi poduzetnički teren. U istoj godini, dakle, otvorio je dvije nove stranice: nogometnu i poslovnu.

Koliki je udio Modrića?

U ranim medijskim objavama spominjao se vlasnički udjel od 50 posto, no stvarni podaci pokazuju da Modrić drži trećinu pivovare – sa 33,04 posto drugi je najveći suvlasnik, ali ne i većinski.

Istog dana kad i Modrić, u pivovaru ulazi i Hrvoje Čale (dva posto), koji je ujedno imenovan direktorom, zajedno s postojećim direktorom Ivanom Babićem.

Tko je Hrvoje Čale

Čale nije slučajan partner: Modrić i on ista su generacija, prve profesionalne ugovore potpisali su u Dinamu, gdje su igrali u mlađim kategorijama. Svlačionicu su dijelili na posudbi u Inter Zaprešiću, pa tri godine u prvoj momčadi Dinama. Onda je Čale 2008. otišao u Tursku (Trabzonspor) u transferu vrijednom 2,2 milijuna eura, a Modrić u London (Tottenham) za 22,5 milijuna eura.

Njihovi nogometni putevi tu su se razišli. Čale se umirovio 2017., a Modrićeva karijera još traje. Traje i prijateljstvo, koje je preraslo u redovna obiteljska druženja, a sad je sve pretočeno i u poslovnu suradnju.

Zašto craft pivo?

Zeppelin Craft Brewery osnovana je 2017., poznata po nepasteriziranom i nefiltriranom craft pivu te po širokom rasponu stilova.

Ulazak globalno prepoznatog brenda poput Modrića otvara im vrata:

širenju na tržišta izvan Hrvatske

pozicioniranju kao lifestyle brenda

potencijalno lansiranju posebnog izdanja „Modrić piva“

Modrićev investicijski stroj: 38,6 milijuna eura kapitala

Zeppelin pivovara nije izolirana epizoda, nego nastavak šire investicijske strategije. Specijalizirana baza podataka Capology procjenjuje da je Modrić samo od dolaska u Real do danas zaradio oko 200 milijuna eura.

Tome treba dodati i zaradu od reklama, ambasadorskih ugovora i kampanja. Tijekom karijere bio je lice Nikea, Hublota, Ooredooa, Osheeja, i niza globalnih i regionalnih kampanja, od Paninija do CARS24. Svjetske financijske baze procjenjuju da od tog segmenta godišnje ostvaruje 3 - 6 milijuna eura.

Dio tog novca ulagao je u biznis. U jesen 2020. osnovao je u Madridu tvrtku Modrić Family SL s početnim kapitalom od 3000 eura. Od tada ju je dokapitalizirao do sadašnjih 38,6 milijuna eura kapitala. Tvrtka se bavi kupnjom, izgradnjom, prodajom, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama.

Modrićeva ulaganja uključuju:

nekretnine u Španjolskoj i Hrvatskoj

sportske i lifestyle projekte

komercijalne prostore kroz Modrić Family SL

poslovna partnerstva (sada i craft pivovara)

Na današnji dan — početak faze 'poslije Reala'

Ulazak u pivski biznis savršeno se uklapa u Modrićevu novu poslovno-sportsku ravnotežu:

još uvijek aktivan na terenu, ali sve više prisutan u poslovnom svijetu, s ulaganjima koja izlaze iz nogometnog okvira.

Ako se po jutru dan poznaje, Zeppelin Craft Brewery nije posljednji projekt u kojem gledamo Modrićevo ime.

Uostalom, nekoliko dana nakon 'bjelovarske' vijesti objavljeno je da je Modrić postao manjinski suvlasnik engleskog drugoligaša Swansea Cityja.