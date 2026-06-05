Dubai se vratio: Nekretnine bilježe snažan oporavak

Unatoč geopolitičkim rizicima, tržište privlači globalni kapital, a luksuzni segment i dalje predvodi rast

Geopolitičke napetosti i rat na Bliskom istoku početkom godine izazvali su zabrinutost među investitorima i nakratko usporili jedno od najdinamičnijih tržišta nekretnina na svijetu.

No najnoviji podaci pokazuju da se Dubai od tog šoka oporavio znatno brže nego što se očekivalo. Tržište nekretnina ponovno bilježi snažnu aktivnost, iako je investicijska euforija koja je obilježila prethodne godine zamijenjena opreznijim pristupom kupaca.