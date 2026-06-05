Strategy se suočava s gubitkom od 11 milijardi dolara na bitcoinu

Michael Saylor je istaknuo odljev ETF-ova i potrošnju na AI infrastrukturu kao razloge za pad tržišta bitcoina

Bitcoin investicija tvrtke Strategy pala je duboko u teritorij nerealiziranih gubitaka jer bitcoin trguje ispod prosječne kupovne cijene tvrtke, što je ponovno izazvalo pomnu analizu Saylora i njegovog bitcoin trezorskog modela.

Strategy posjeduje 843.706 bitcoina stečenih po prosječnoj cijeni od 75.699 dolara, s ukupnom cijenom od 63,8 milijardi dolara. Međutim, posljednji pad bitcoina smanjio je vrijednost rezervi Strategyja na 52,6 milijardi dolara, povećavajući nerealizirani gubitak na 11,2 milijarde dolara.

Strategyjeva trajna povlaštena dionica s promjenjivom kamatnom stopom, STRC, također je pala ispod planirane vrijednosti od 100 dolara i u trenutku pisanja ovog teksta trguje po cijeni od 94,6 dolara. Cijena dionice Strategyja (MSTR) pala je za 1,5 posto na 124,7 dolara u četvrtak, pokazuju podaci Yahoo Financea.

Gubitak ‘na papiru’ dodatno pojačava ispitivanje Strategyjevog bitcoin trezorskog modela jer najveća kriptovaluta trguje ispod prosječne cijene akvizicije tvrtke, dok bi pad cijene STRC-a mogao zakomplicirati buduće izdavanje povlaštenih dionica za financiranje akvizicija bitcoina. To se događa nekoliko dana nakon što je Strategy najavio prodaju 32 bitcoina, svoju prvu prodaju od 2022. godine.

Michael Saylor je u četvrtak odbacio medvjeđi pesimizam, rekavši da rastući odljevi iz ETF-ova vrše pritisak na bitcoin, a tržišta kapitala su u posljednjih šest mjeseci uložila 400 milijardi dolara u infrastrukturu umjetne inteligencije.

- Ovo je rotacija kapitala, a ne umanjenje vrijednosti bitcoina. Volatilnost stvara prilike - napisao je Saylor u objavi na X-u.

Cijena bitcoina pala je za oko 4,7 posto u posljednja 24 sata i 13,8 posto u proteklih sedam dana. Bitcoin ETF-ovi zabilježili su odljev od 4,4 milijarde dolara u posljednjih 13 trgovinskih dana.

Peter Schiff, dugogodišnji kritičar bitcoina i zagovornik zlata, rekao je da što niže padne cijena STRC-a, to će MSTR biti prisiljen povećati isplate dividendi kako bi cijenu dionice vratio na 100 dolara, što znači da će MSTR-u ponestati novca mnogo prije, povlačeći prodaju bitcoina za financiranje isplata.

Standard Chartered kaže da je bitcoin blizu dna, ovisno o sljedećem potezu Strategyja

Unatoč rasprodaji, Standard Chartered je predvidio da bi dno tržišta bitcoina moglo biti blizu, ovisno o sljedećoj kupnji Strategyja.

- Vidio bih to kao okvirni znak da je najniža vrijednost dosegnuta, i s obzirom na tu logiku, sumnjiva prodaja tijekom vikenda bit će prigušena - rekao je Geoffrey Kendrick, globalni voditelj istraživanja digitalne imovine u Standard Charteredu.

Kendrick je rekao da kupnja od 320 ili 3.200 bitcoina, što je jednako 10 ili 100 puta većoj cijeni od nedavne prodaje, može signalizirati dno tržišta.

Nakon što je Strategy prethodno 2022. godine prodao 704 bitcoina zbog poreznog gubitka, tvrtka je kupila 810 bitcoina samo dva dana kasnije.