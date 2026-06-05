Svestrana građevinska tvrtka širi se u obrambenu industriju

U svojim pogonima u Šibeniku, zapravo u Industrijskoj zoni Podi, planira pokrenuti projekt proizvodnje i sklapanja oklopnih vozila za potrebe EU-a

ZM Grupa (Zagreb Montaža Grupa) etablirala se kao vodeća hrvatska grupacija za proizvodnju i montažu čeličnih mostova, raznih složenih čeličnih konstrukcija i proizvoda, industrijskih postrojenja, čeličnih cjevovoda za transport nafte, plina, vode i pare. Iako u djelatnosti ne ulazi u deset najboljih prema prihodima, ono što je izdvaja čak i od vodećih je to da je prethodnih godina znatan dio prihoda ta grupacija ostvarivala u inozemstvu, tj. oko 80 posto.

Lani je prihod iz inozemstva iznosio 43,7 milijuna eura, što je za 3,3 milijuna eura manje u odnosu na 2024. Tako je lanjski udio u ukupnom prihodu pao na 69,6 posto, no bez obzira na to i dalje je to hvalevrijedan postotak ostvaren u više od deset zemalja u kojima radi. Riječ je o Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Engleskoj, Škotskoj, Sloveniji, Francuskoj… Primjerice, kompanija je sudjelovala u gradnji dolinskog mosta Rahmede na autocesti A45 (Njemačka)m završivši svoj posao sredinom siječnja ove godine. Bio je to složen projekt, kako se može pronaći na društvenim mrežama, spajanja drugog dijela toga kapitalnog infrastrukturnog mosta u smjeru Dortmunda. Prvi dio mosta (smjer Frankfurt) pušten je u promet potkraj 2025.

Novi smjer

Spomenimo i novi gradski most u Drammenu (Norveška) s čeličnom rasponskom konstrukcijom dužine 180 metara, koji je nakon intenzivnih radova u svibnju službeno pušten u promet. Ili pak gradnju novog bloka spalionice otpada u švicarskom Zuchwilu (završena 2024.), kao i spalionice otpada u Edinburghu (Škotska), kada je ZM sudjelovao u izradi i montaži kompleksnih industrijskih postrojenja za odlaganje otpada u Ujedinjenom Kraljevstvu.