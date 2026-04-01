Sastanak WTO-a: Brazil srušio dogovor o slobodnoj digitalnoj trgovini

1. travnja 2026.
Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira

Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira

Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Stup globalne digitalne ekonomije puknuo je glavnom gradu Kameruna gdje je srušen moratorij iz 1998. godine, otvarajući vrata carinama na softver, streaming i podatka

Izvjestitelji koji su imali priliku na licu mjesta pratiti ministarsku konferenciju Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organisation) koja se održavala za vikend u glavnom gradu Kameruna nisu mogli ne primijetiti izraze lica 166 delegata na kraju događaja. Na njima se, prenose u svojim izvještajima, očitavao i bijes i ljutnja, kao i umor i iscrpljenost potpomognuti tropskom vlagom u zraku. Ništa se dobro ne piše svjetskoj trgovini, zaključili su reporteri, ustvrdivši da Afrika ipak neće spasiti globalnu trgovinu.

U sličnom je tonu pisan i službeni zaključak konferencije, u kojem se između redaka jasno navodi da pregovori nisu bili uspješni.

– Mnogo smo u četiri dana konferencije postigli, ali za sve očito nije bilo dovoljno vremena – riječi su kamerunskog ministra trgovine i predsjedatelja konferencije Luca Magloirea ​Mbarge ​Atangane prenesene u priopćenju.

Minimalne ambicije

Ministarska konferencija, koja se održava svake dvije godine, najviše je WTO-ovo tijelo za donošenje odluka. Gotovo 2000 trgovinskih dužnosnika, uključujući više od 90 ministara, prisustvovalo je četverodnevnom MC14 u Yaoundéu, a ovo je bio drugi put da se ministarska konferencija održava u Africi. Indikativno je da su države članice WTO-a u Yaoundé došle s minimalnim ambicijama. Cilj nije bio povijesni sporazum, tek zajednička deklaracija koja bi postavila temelje za buduće pregovore. Letvica je bila nisko postavljena, gotovo do razine poda. I svejedno je srušena...

#Wto#E-porezi#Kamerun#Brazil#Poljoprivreda#Globalna Trgovina#Međunarodni Odnosi#Carine#Software
