Sastanak WTO-a: Brazil srušio dogovor o slobodnoj digitalnoj trgovini

Stup globalne digitalne ekonomije puknuo je glavnom gradu Kameruna gdje je srušen moratorij iz 1998. godine, otvarajući vrata carinama na softver, streaming i podatka

Izvjestitelji koji su imali priliku na licu mjesta pratiti ministarsku konferenciju Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organisation) koja se održavala za vikend u glavnom gradu Kameruna nisu mogli ne primijetiti izraze lica 166 delegata na kraju događaja. Na njima se, prenose u svojim izvještajima, očitavao i bijes i ljutnja, kao i umor i iscrpljenost potpomognuti tropskom vlagom u zraku. Ništa se dobro ne piše svjetskoj trgovini, zaključili su reporteri, ustvrdivši da Afrika ipak neće spasiti globalnu trgovinu.

U sličnom je tonu pisan i službeni zaključak konferencije, u kojem se između redaka jasno navodi da pregovori nisu bili uspješni.

– Mnogo smo u četiri dana konferencije postigli, ali za sve očito nije bilo dovoljno vremena – riječi su kamerunskog ministra trgovine i predsjedatelja konferencije Luca Magloirea ​Mbarge ​Atangane prenesene u priopćenju.

Minimalne ambicije

Ministarska konferencija, koja se održava svake dvije godine, najviše je WTO-ovo tijelo za donošenje odluka. Gotovo 2000 trgovinskih dužnosnika, uključujući više od 90 ministara, prisustvovalo je četverodnevnom MC14 u Yaoundéu, a ovo je bio drugi put da se ministarska konferencija održava u Africi. Indikativno je da su države članice WTO-a u Yaoundé došle s minimalnim ambicijama. Cilj nije bio povijesni sporazum, tek zajednička deklaracija koja bi postavila temelje za buduće pregovore. Letvica je bila nisko postavljena, gotovo do razine poda. I svejedno je srušena...