HBOR daje moratorij poljoprivrednicima i malim distributerima goriva

Omogućuje se polugodišnji moratorij na otplatu kredita mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivredi i maloj trgovini gorivom

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) donijela je odluku i počela zaprimati zahtjeve za moratorij na otplatu kredita za mikro, male i srednje poduzetnike u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i za subjekte koji se bave trgovinom na malo naftnim derivatima i ukapljenim naftnim plinom, izvijestio je HBOR u utorak.

HBOR je tu odluku donio zbog značajnog porasta cijena energenata, sirovina i drugih ulaznih troškova, a slijedom vladinog zaključka o mjerama pomoći gospodarstvu.

Svrha je ublažiti pritisak na likvidnost poduzetnika i omogućiti im dodatno vrijeme za prilagodbu u uvjetima tržišne nestabilnosti.

Kome je namijenjen moratorij i na koje kredite se odnosi

Mjera se odnosi na korisnike HBOR-ovih izravnih kredita. Obuhvaća investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva koji su na dan zaprimanja zahtjeva za moratorij u fazi počeka ili otplate.

Moratorij obuhvaća glavnicu kredita i redovnu kamatu, odobrava se u trajanju do najviše šest mjeseci, a za njegovo odobrenje se ne naplaćuje naknada.

Samo u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, mogućnost korištenja moratorija odnosi se na gotovo 600 poduzetnika, za kredite u ukupnom iznosu od 100 milijuna eura, navodi HBOR.

Rokovi i način podnošenja zahtjeva

Zahtjevi se mogu podnijeti poštom, osobno u pisarnici (Zelinska 3, 10 000 Zagreb) ili putem web stranice HBOR-a, najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Sve informacije, kao i sam obrazac zahtjeva, mogu se pronaći na poveznici „Moratorij na otplatu kredita za poljoprivrednike i male distributere goriva | HBOR” na službenoj stranici banke.

Poruka predsjednika Uprave HBOR-a Hrvoja Čuvala

„Svjesni smo svih izazova s kojima se trenutno suočavaju naši poljoprivrednici, kao i poduzetnici u povezanim sektorima. Naša uloga, kao razvojne banke, je da pravovremeno reagiramo i pružimo im konkretnu podršku. Zbog toga smo, po donošenju zaključaka vlade o mjerama pomoći gospodarstvu, donijeli mjeru o uvođenju moratorija kako bismo im omogućili stabilizaciju poslovanja u uvjetima velikih tržišnih neizvjesnosti“, izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.