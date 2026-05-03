Održivost kao prestiž: kako hrvatski brendovi mjere svoj ESG učinak

O održivosti se sve manje govori, ali hrvatska poduzeća pokazuju da konkretni rezultati govore više od priča o zelenoj transformaciji

Održivost u poslovanju kompanija sve više postaje stvar prestiža, a redoviti godišnji izvještaji o poslovanju, zasad najviše velikih kompanija, sadrže i dio o njihovom sudjelovanju u kreiranju boljeg društva i okoliša. Pregledom tih akcija raznih kompanija i njihovim sve češćim objavama vidimo koliko im je stalo do percepcije javnosti. Na neki način izvještaji o održivosti donose, ruku na srce, i stanovite marketinške prednosti. Mnogi će se složiti da je prihvatljiva reklama kad se neka kompanija pohvali kako pomaže oboljelima ili siromašnima, ili pak omogućava razvoj sporta i očuvanje okoliša. Doduše, dok su kompanije godinama pretjerivale s ESG pričama, novi trend ide u suprotnom smjeru – tvrtke namjerno šute o svojim zelenim inicijativama zbog straha od regulativnih kazni i javnih napada. Greenwashing zamjenjuje se greenhushingom ili greenblushingom, doduše zasad više globalno nego lokalno.

Potvrđeno priznanjima

Primjerice, nedavno je Hrvatski Telekom objavio da ostaje snažno predan održivom razvoju, s fokusom na povećanje energetske učinkovitosti, digitalnu uključenost i stvaranje dugoročne održive vrijednosti. Tako je lani energetski intenzitet poboljšan za 15 posto na godišnjoj razini, što odražava konkretan napredak u povećanju operativne učinkovitosti i smanjenju utjecaja na okoliš. Osim toga, s ciljem unapređenja digitalne uključenosti i obrazovanja, započeo je nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji 'AI ti to možeš/You Can Do AI Too', usmjeren na povećanje dostupnosti umjetne inteligencije i AI pismenosti diljem Hrvatske. Ulaganjem u znanje i digitalne vještine ta kompanija nastoji osigurati da tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi cijelom društvu. Zbog svega toga lani je kompanija petu godinu zaredom osvojila nagradu 'Hrvatski indeks održivosti' (HRIO).

Nakon što je krajem veljače prošle godine objavio izvješće o održivosti u Hrvatskoj usklađeno s Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), i Arena Hospitality Group nastavio je predano jačati svoj angažman u području odgovornog poslovanja. U procjeni ESG-a (enviromental, social, governmental) zrelosti Američke gospodarske komore u Hrvatskoj kompanija je drugu godinu zaredom osvojila treće mjesto. Treće mjesto ostvareno je i u procjeni koju je provela Hrvatska gospodarska komora među turističkim poduzećima. U sklopu ESG inicijativa, uz održavanje postojećih certifikata, proveden je i projekt pošumljavanja u okolici Pule putem inicijative 'Nadoknađivanje sadnjom', usmjeren na smanjenje ugljikova otiska i obnovu područja pogođenih požarima.

Bodovna lista Londonske burze

Atlantic Grupa pak prva je kompanija u Hrvatskoj koja ima LSEG ESG score. Bodovna lista Londonske burze transparentno je i objektivno mjerenje kompanija u ESG područjima prema javno dostupnim podacima, a Atlanticov rezultat svrstava kompaniju u vrh industrije te je pozicionirana na globalnoj ljestvici kompanija čije ESG rezultate mjeri London Stock Exchange Group, primjenjujući metodologiju koja obuhvaća niz kompleksnih i međusobno povezanih pokazatelja.

Name, LSEG ESG score odražava ESG performanse kompanije na temelju isključivo javno dostupnih podataka, a za izračun se koristi sa 186 različitih metrika. ESC scoring primjenjuje metodologiju bodovanja na temelju percentilnog ranga. To znači, primjerice, ako je tvrtka u 80. percentilu, znači da je bolja od 80 posto usporedivih kompanija prema ESG kriterijima.

Mjerenje u deset tema

Takvo mjerenje je, navode u kompaniji, objektivno i transparentno u odnosu na njihove rezultate u ESG području te predanost i učinkovitost u sva tri segmenta i to u 10 tema, kao što su emisije, ekološke inovacije proizvoda, ljudska prava, dioničari itd. Tako se, primjerice, za izračun ocjena u kategorijama okoliša (E) i društva (S) kao referentna točka upotrebljava industrijska grupa, budući da su te teme važnije i bolje usporedive za kompanije unutar iste industrije. Za izračun upravljačke kategorije (G) kao referentna točka uzima se zemlja osnivanja jer su najbolje prakse upravljanja konzistentnije unutar pojedinih zemalja. S obzirom na osnovnu djelatnost proizvodnje i distribucije hrane i pića, Atlantic Grupa je promatrana i rangirana u industriji karakteriziranoj kao Food and Tobacco (hrana i duhan).

Ukupni rezultat koji je Atlantic ostvario je A- (80 od 100), što kompaniju svrstava među vodeće u industriji te potvrđuje kontinuitet sustavnog i dugoročnog rada na ESG području. Promatrano pak po pojedinačnim segmentima, najbolji rezultat ostvaren je u S (social) segmentu. S ukupnim rangom 28/505 (28. mjesto od 505 kompanija u promatranoj industrijskoj grupi) Atlantic je u vrhu mjerenih kompanija u industriji, što je stvarno uspjeh.

Zlatni standardi

Odlukom međunarodnog stručnog vijeća British American Tobacco (BAT) je početkom travnja dobio zlatnu nagradu 'Regionalni ESG lider' u kategoriji 'Odgovorno upravljanje'. Riječ je o nagradi za održivo poslovanje na području srednje i jugoistočne Europe, a projekt okuplja tvrtke iz osam zemalja regije: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. BAT je još u studenome prošle godine dobio nacionalno priznanje za održivost kada mu je dodijeljena nagrada 'Hrvatski indeks održivosti' u kategoriji 'Upravljanje okolišem – proizvodno', koju dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR). Kako je izjavio Pavel Vereshak, direktor operacija BAT-a Adria, gotovo 19 milijuna eura uloženo je u inicijative koje jačaju održivo poslovanje, uključujući korištenje obnovljivih izvora energije i kružno upravljanje resursima, a spomenuta regionalna priznanja potvrđuju da je strateška usmjerenost na održivost, inovacije i odgovorno upravljanje prepoznata i izvan Hrvatske, kao dio kompanijske globalne strategije stvaranja 'Boljeg sutra'.

U BAT-u tvrde da je održivost jedna od temeljnih vrijednosti poslovanja te su na razini grupe BAT postavljeni ambiciozni ciljevi, a tvornica u Kanfanaru jedna je od predvodnica održivog poslovanja. Od preuzimanja TDR-a 2015. godine BAT je u Hrvatsku uložio više od 700 milijuna eura, s naglaskom na inovacije, razvoj proizvodnje bezdimnih proizvoda te unapređenje održivih poslovnih praksi. Tijekom proteklih deset godina BAT je kontinuirano ulagao u održivost tvornice u Kanfanaru, uključujući i investiciju vrijednu 4,7 milijuna eura u postrojenje za proizvodnju toplinske energije na biomasu. Time su ugljične emisije tvornice smanjene za 65 posto u odnosu na 2017. godinu, a danas se više od 85 posto ukupne energije potrebne za rad tvornice osigurava iz obnovljivih izvora.

Bez odlaganja

Osim toga, više od 80 posto otpada proizvedenog u Kanfanaru reciklira se te tvornica djeluje prema principu zero-waste to landfill, što znači da se sav tvornički otpad reciklira ili pretvara u energiju, bez odlaganja na deponije.

Također, tvornica u Kanfanaru posjeduje certifikat AWS Gold za odgovorno upravljanje vodama, koji se dodjeljuje prema visokim međunarodnim standardima certifikacije Saveza za upravljanje vodama (Alliance for Water Stewardship – AWS). Tako je lani više od 63 posto ukupno korištene vode tvornice dolazilo od recikliranja. Osim toga, BAT je uveo program 'Take Back Scheme', koji omogućuje korisnicima odlaganje i recikliranje uređaja novih kategorija na više od 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske, čime se potiče odgovorno odlaganje elektroničkog otpada.

Nisu ovo jedini primjeri dobre poslovne prakse, koju potiče i poslovni tjednik Lider organizacijom pete konferencije 'ESG – održiva budućnost', koja će se održati 12. svibnja ove godine.